Образование 24 при этом расскажет, как правильно называть праздник – Пасха или Великдень. И какие еще названия он имеет в Украине.

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Пасха или Великдень – как правильно на украинском

Большинство словарей украинского языка фиксирует по этому празднику название "Великдень" – "Великий день".

А название "Воскресіння Христове" (укр.) является больше церковным вариантом. Его также употребляют в торжественном стиле и художественных произведениях.

Известный украинский языковед Александр Авраменко отмечает, что в словаре украинского языка Бориса Гринченко слово "ПасХа" отсутствует как название "Великодня" (укр.). Он при этом уточняет, что "Пасха" означает "Пейсах", "Песах" – а это иудейский праздник.

Но литератор и кандидат филологических наук Роман Дубровский отмечает, что в других словарях слово "Пасха" таки есть.

"Пасху" для обозначения "Великодня" можно найти и в Академическом толковом словаре украинского языка.

Украинцы также могут называть Пасху "Паскою". Это название бытует в разговорной речи. Все же "паскою" украинцы привыкли называть пасхальный хлеб.

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Происхождение и значение "Пасхи"

Понятие "Пасха" имеет глубокие дохристианские корни, говорят языковеды. На территории Украины Пасха, или Великдень сохраняет элементы дохристианских верований.

В Ветхом Завете есть сведения об иудейской Пасхе. Христианство воспринимает Пасху как Воскресение Христово, придав ей новый смысл: адаптировав к центральной фигуре своего вероучения – Иисуса Христа.

Христианская Пасха символизирует утверждение победы добра над злом, жизни над смертью, вечных ценностей над временными.

Поэтому если вы Пасху назовете "Паскою", роковой ошибки не сделаете – этот праздник имеет несколько названий.