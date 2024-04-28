Это один из самых больших праздников в году, которое имеет немало традиций. Так что Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" подскажет, как рассказывать о нем красиво и без ошибок.
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Как правильно говорить по-украински о Вербном воскресенье
В семьдесят первой подборке расскажем вам, какие слова не стоит употреблять, когда рассказываете о Вербном воскресенье. Также приводим правильные варианты.
Мы уже упоминали, что Вербное воскресенье – один из самых больших праздников в году. Она начинает последняя – Страстная – неделя перед Пасхой.
- самий великий – найбільший;
- год – рік;
- неділя – тиждень;
- празнік – свято, празник;
Также не путайте "празнік", который не стоит употреблять, и "празник" (укр.) (розм. свято).
пристрасний – Страсний;
Имейте в виду, что Страстной является последняя неделя поста. "Пристрасним" может быть поцелуй.
- благополуччя – добробут;
- готовитися – готуватися;
- дом – дім, будинок, оселя.
А россиян, которые с войной пришли на нашу землю, "освящает" наша украинская "Верба".
Украинская "Верба" / Фото СБУ