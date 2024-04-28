Это один из самых больших праздников в году, которое имеет немало традиций. Так что Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" подскажет, как рассказывать о нем красиво и без ошибок.

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Как правильно говорить по-украински о Вербном воскресенье

В семьдесят первой подборке расскажем вам, какие слова не стоит употреблять, когда рассказываете о Вербном воскресенье. Также приводим правильные варианты.

    Мы уже упоминали, что Вербное воскресенье – один из самых больших праздников в году. Она начинает последняя – Страстная – неделя перед Пасхой.

    • самий великий – найбільший;
    • год – рік;
    • неділя – тиждень;
    • празнік – свято, празник;

    Также не путайте "празнік", который не стоит употреблять, и "празник" (укр.) (розм. свято).

    • пристрасний – Страсний;

    Имейте в виду, что Страстной является последняя неделя поста. "Пристрасним" может быть поцелуй.

    • благополуччя – добробут;
    • готовитися – готуватися;
    • дом – дім, будинок, оселя.

    А россиян, которые с войной пришли на нашу землю, "освящает" наша украинская "Верба".


    Украинская "Верба" / Фото СБУ