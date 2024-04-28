Це одне із найбільших свят у році, яке має чимало традицій. Тож Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже, як розповідати про нього красиво і без помилок.

До теми Баська, шутка, котики, лоза: що святять на Вербну неділю

Як правильно говорити українською про Вербну неділю

У сімдесять першій добірці розповімо вам, які слова не варто вживати, коли розповідаєте про Вербну неділю. Також подаємо правильні варіанти.

    Ми вже згадували, що Вербна неділя – одне з найбільших свят у році. Вона розпочинає останній – Страсний – тиждень перед Великоднем.

    • самий великий – найбільший;
    • год – рік;
    • неділя – тиждень;
    • празнік – свято, празник;

    Також не плутайте "празнік", який не варто вживати, та "празник" (розм. свято).

    • пристрасний – Страсний;

    Майте на увазі, що Страсним є останній тиждень посту. Пристрасним може бути поцілунок.

    • благополуччя – добробут;
    • готовитися – готуватися;
    • дом – дім, будинок, оселя.

    А росіян, які з війною прийшли на нашу землю, "освячує" наша українська "Верба".


    Українська "Верба"/ Фото СБУ