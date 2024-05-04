Освіта 24 при цьому розкаже, як правильно називати свято – Пасха чи Великдень. І які ще назви воно має в Україні.

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Пасха чи Великдень – як правильно українською

Більшість словників української мови фіксує щодо цього свята назву "Великдень" – "Великий день".

Натомість назва "Воскресіння Христове" є більше церковним варіантом. Її також вживають в урочистому стилі та художніх творах.

Відомий український мовознавець Олександр Авраменко зазначає, що у словнику української мови Бориса Грінченка слово "ПасХа" відсутнє як назва Великодня. Він при цьому уточнює, що "Пасха" означає "Пейсах", "Песах" – а це іудейське свято.

Натомість літератор та кандидат філологічних наук Роман Дубровський наголошує, що в інших словниках слово "Пасха" таки є.

"Пасху" на позначення Великодня можна знайти і в Академічному тлумачному словнику української мови.

Українці також можуть називати Великдень "Паскою". Ця назва побутує у розмовній мові. Все ж "паскою" українці звикли називати великодній хліб.

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Походження і значення "Пасхи"

Поняття "Пасха" має глибоке дохристиянське коріння, кажуть мовознавці. На території України Пасха, або Великдень зберігає елементи дохристиянських вірувань.

У Старому Заповіті є відомості про іудейську Пасху. Християнство сприймає Пасху як Воскресіння Христове, надавши їй нового змісту: адаптувавши до центральної постаті свого віровчення – Ісуса Христа.

Християнська Пасха символізує утвердження перемоги добра над злом, життя над смертю, вічних цінностей над тимчасовими.

Тому якщо ви Великдень назвете "Паскою", фатальної помилки не зробите – це свято має кілька назв.