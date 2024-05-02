В этот день главным блюдом пасхального стола является паска. Ее украинцы святят накануне.
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Как правильно на украинском называть пасхальный хлеб
Образование 24 расскажет, как не стоит называть пасхальный хлеб. А также подскажет, какие еще интересные названия в разных регионах нашей страны имеет паска.
Часто можно услышать, как земляки могут называть сладкий сдобный высокий белый хлеб цилиндрической формы, что по православному обычаю выпекают к Пасхе, "кулічем". Но это неправильное название. Так пасху называть не стоит.
Поэтому не стоит пренебрегать выбором названия для праздничного хлеба, ведь слово "куліч" является неукраинским.
Украинцы пекут "паску" – и ни в коем случае не "кулич". Последнее слово, кстати, активно распространено в языке русском.
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Как еще красиво называют пасху
Специалисты Музея Ивана Гончара рассказали, что в не во всех областях нашего государства пасхальный хлеб называли паской.
А вот слово "бабка" имеет славянское происхождение и связано с языческой традицией почитания солнца и предков. В конце XIX века в Восточной Галиции пасхальная "баба" отличалась от паски тем, что для ее приготовления надо было больше яиц.
На Лемковщине, к примеру, выпекали две разновидности куличей: одну – из ржаной или пшеничной муки, другую – из белой, которую и называли "бабкой".
В некоторых книгах исследователи зафиксировали также определение "баба", "бабка" и для других блюд украинской кухни.
Также в Украине еще можно услышать такое название пасхального хлеба как "колачі". Это круглый хлеб с отверстием посередине, караваи с изображением креста, сварги.