Аби не втрапити у незручну ситуацію: як правильно вітатися на Великдень

Цьогоріч православні християни та греко-католики в Україні відзначають Воскресіння Христове 5 травня. У цей день краяни збираються у колі сім'ї чи побратимів та бажають один одному та нашій країні надії, миру та перемоги.

У цей час вони вітаються, використовуючи християнське вітання, притаманне лише Великодню. І Освіта 24 розкаже, як правильно вітатися у це світле свято, аби не потрапити у незручне становище.

Дивіться також Пасха чи Великдень – як правильно назвати свято українською

Як правильно вітатися українською на Великдень

Українці два рази у році – у період різдвяних та великодніх свят, принаймні на Заході України, переходять на християнські вітання. І тут головне – не плутати вітання у час цих празників.

Якщо не хочете потрапити у незручне мовне становище, пам'ятайте:

на Різдво ми вітаємось "Христос народився! – Славімо Його!";

на Великдень – "Христос воскрес! Воістину воскрес!".

Ви можете вітатися і "Слава Ісусу Христу!". Все ж пам'ятайте, що це християнське вітання змінюється двічі на рік – саме на різдвяні та великодні свята.

Тож у світле свято Великодня вітайтеся з рідними, друзями, знайомими та перехожими словами "Христос воскрес". На таке вітання ж відповідайте. "Воістину воскрес".

Зазначимо, що іноді в Україні на Великдень ще можна почути церковнослов'янську форму вітання – "Христос воскрєсє". Вперше його ви можете почути на початку пасхальної ранньої. Далі ж священники вітають один одного і опісля звертаються з вітанням до парафіян, кажучи: "Христос Воскрес!".

Так українці мають вітатися протягом сорока днів після Воскресіння Христового.