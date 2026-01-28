Почему образовательные потери так опасны для ребенка и как их победить: секреты от психолога

Война, карантины, изменение форматов получения образования и тревоги – все это постепенно меняет не только способ обучения, но и внутреннее состояние ребенка. А пропущенные темы по школьным предметам и отсутствие качественного общения со сверстниками превращаются в образовательные потери.

В таких условиях дети нуждаются рядом надежного взрослого – того, кто поддержит и посоветует, кто обеспечит заботу и безусловную поддержку, формируя в ребенке уверенность в том, что его принимают любым со всеми его ошибками. Таким взрослым можете стать вы, родственники, друзья или учитель, убеждены в ОО "Учи для Украины".

В материале для 24 канала психолог Екатерина Меширефова делится с родителями советами, как поддержать ребенка в учебном процессе.

Что такое образовательные потери и почему они опасны?

Образовательные потери – это не только пропущенные темы по математике или трудности с чтением. По определению международных исследований, это разрыв между потенциалом ребенка и тем, что он реально может продемонстрировать в обучении. Специалисты Всемирного банка считают, что из-за длительных перерывов в обучении и кризисных условий ученик в среднем может терять до 1 – 2 лет учебного прогресса, а риск так называемой "learning poverty" – ситуации, когда ребенок в возрасте 10 лет не понимает прочитанного текста, – существенно возрастает.

В Украине ситуация еще сложнее. Воздушные тревоги, нестабильная связь – все это фрагментирует учебный процесс. Уроки обрываются, внимание рассеивается, знания не успевают "вложиться". Но еще сильнее влияет постоянный стресс. Ребенок может физически быть на уроке, но эмоционально – в напряжении. А в таком состоянии мозгу сложно запоминать и анализировать информацию. Именно поэтому образовательные потери сегодня тесно связаны с ментальным здоровьем.

Для ребенка это означает больше чем плохие баллы. Образовательные потери влияют на самооценку, мотивацию и будущие возможности: дети с низким уровнем базовых навыков имеют на 7 – 10% выше риск безработицы в молодом возрасте; они чаще работают в секторах с более низкой оплатой и меньшей стабильностью и значительно реже переходят в профессии с высокой оплатой труда,

– делится Диана Назаренко, проектный менеджер ОО "Учи для Украины".

В масштабе страны образовательные потери – это уменьшение человеческого капитала, меньше новых рабочих мест и низкая динамика повышения зарплат, а значит – ниже общий уровень благосостояния и стабильности. Но для родителей это прежде всего – о конкретном ребенке, которому сегодня трудно сосредоточиться, поверить в себя и не сдаться.

Как родители могут поддержать ребенка?

Бороться с образовательными потерями – не означает давить или "догонять программу любой ценой". Лучшее, что могут сделать родители, – создать для ребенка ощущение опоры.

1. Помогите ребенку с планированием

Люди любого возраста чувствуют себя лучше, когда знают, что будет дальше, а дети – особенно. Поэтому обсуждайте с детьми планы – и долгосрочные, и краткосрочные, спрашивайте об их желаниях, чтобы они чувствовали, что участвуют в принятии решений, а не оказывались перед фактом. Уменьшите хаотичность и дайте ребенку ощущение, что его мнение имеет значение.

2. Ежедневные ритуалы – важны

Создайте простой утренний ритуал – и утро станет спокойнее. Это может быть, например, "пять минут на разговор" или совместный выбор одежды в школу. Конечно, хочется подольше поспать, но дайте нервной системе время проснуться и настроиться на день.

3. Формирование мотивации

Говорите о "интересно", а не о "надо". Мотивация формируется через эмоции. Вместо "Ты должен учиться", скажите: "О, интересно, это прикольная информация". Вспомните и о себе: как меняется настроение, когда вам говорят "Ты должен", и что чувствуете, когда слышите "Вау, у тебя круто получается!".

4. Помогите ребенку поверить в себя

Если вы не верите в своего ребенка, то и он не поверит в себя. По законам влияния, ожидания взрослого становятся реальностью (эффект Пигмалиона). Чаще подчеркивайте: "Я вижу, что ты справишься" – и уверенность ребенка будет расти. Сравнивайте ребенка только с ним. Возрастная психология показывает: сравнение с другими подрывает самооценку.

5. Совместная рефлексия = совместный рост

В конце дня спрашивайте не только "Что ты сегодня выучил?", но и "Как прошел твой день? Что было интересно, что сложно, что приятно?". Это учит ребенка анализировать опыт и снижает напряжение.

6. Поддержка

Говорите детям комплименты, поддерживайте их. Даже если они "закатывают глаза", слова остаются важными. Настройте и себя: оценка – это только о знании "в моменте". Учитесь спрашивать не "Что это за оценка?", а "Когда планируешь исправить?" или "Что поможет получить лучший результат?".

Что действительно работает?

В Украине уже есть подтвержденные эффективные решения. ОО "Учи для Украины" совместно со Всемирным банком провели первое в стране контролируемо-рандомизированное исследование, которое показало: дополнительные бесплатные занятия в малых группах или индивидуально существенно улучшают учебные результаты детей, особенно тех, кто уже имеет образовательные потери. Важную роль играет тьюторинговый и менторинговый подходы – когда с ребенком работают не "над ошибками", а рядом с ним, поддерживают и объясняют материал в его особом темпе.

Поэтому образовательные потери – не приговор и не повод для паники. Это сигнал: ребенку сейчас нужны время, внимание и поддержка. И когда рядом есть взрослые, которые готовы быть союзниками, даже самые сложные пробелы можно постепенно заполнить. Потому что дети умеют восстанавливаться – особенно тогда, когда в них верят.