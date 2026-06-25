НМТ-2026 за рубежом: в каких странах можно сдать экзамен и правила повторной сдачи

Украинские выпускники, находящиеся за рубежом, также могут сдать Национальный мультипредметный тест и поступить в украинские высшие учебные заведения. Рассказываем, где проходит тестирование за пределами Украины и как действовать тем, кому необходимо сдать НМТ повторно.

Несмотря на то, что часть украинских школьников из-за войны находится за пределами страны, у них есть возможность сдать НМТ в специально созданных временных экзаменационных центрах за рубежом; такой формат позволяет абитуриентам не возвращаться в Украину только ради сдачи экзамена, сообщают в УЦОЯО. Тестирование за рубежом организуется в сотрудничестве с международными партнерами, а правила проведения НМТ для украинских участников остаются такими же, как и в Украине.

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Где можно сдать НМТ за рубежом

Участники НМТ могут пройти тестирование в ряде европейских стран, где созданы временные экзаменационные центры.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Среди стран, где традиционно проводят НМТ, есть:

Польша;

Германия;

Чехия;

Словакия;

Австрия;

Нидерланды;

Италия;

Испания;

Франция;

Великобритания и другие страны.

Перед сдачей теста абитуриент должен прибыть в указанный экзаменационный центр в выбранный день и пройти процедуру так же, как и участники в Украине.

Во время НМТ за рубежом действуют те же требования: необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, прибыть вовремя и соблюдать правила прохождения тестирования.

Если из-за воздушной тревоги, технических проблем или других обстоятельств тестирование невозможно завершить, участник может обратиться с просьбой о прохождении НМТ во время дополнительной сессии.

Что делать, если нужно сдавать НМТ повторно

Если абитуриент не смог пройти тестирование или имеет право на повторное участие, он может сдать НМТ в рамках дополнительной сессии.

Для этого необходимо подать соответствующее заявление. Сделать это можно через ответственный персонал временного экзаменационного центра или обратиться в региональный центр оценки качества образования, который организует тестирование.

Важно не пропустить установленные сроки подачи документов, ведь участие в дополнительной сессии не происходит автоматически.

После регистрации на дополнительную сессию участнику сообщают новую дату и место проведения тестирования. Если абитуриент находится за границей, экзамен по возможности организуют в том же формате – в специальном пункте тестирования.

Украинский центр оценки качества образования подчеркивает, что даже в сложных условиях войны участники, соблюдающие установленную процедуру, имеют возможность пройти НМТ и получить результаты для поступления.