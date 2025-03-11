В учебных заведениях Ивано-Франковска снова меняют формат обучения
- С 12 марта в Ивано-Франковске учебные заведения переходят на очное обучение после дистанционного формата.
- Решение о формате обучения школы принимают самостоятельно, в зависимости от уровня заболеваемости.
С 12 марта в учебных заведениях Ивано-Франковска меняют формат обучения. Ученики и студенты снова будут учиться очно.
Заметим, что из-за увеличения больных гриппом, ОРВИ и COVID-19 с 19 февраля они получали образование дистанционно. Об этом Общественному рассказала директор департамента образования и науки Ивано-Франковского городского совета Виктория Дротянко, отмечает 24 Канал.
Смотрите также В школах одного из облцентров могут перенести весенние каникулы
Как будут учиться ученики и студенты в Ивано-Франковске
На Ивано-Франковщине учебные заведения самостоятельно будут решать, или переходить на очное обучение. Это будет зависеть от уровня заболеваемости, сообщила начальник управления информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОВА Ирина Лакиза.
С 12 марта возобновят очное обучение во всех учреждениях общего среднего образования, внешкольного образования, дошкольного образования и художественных школах Надворнянской общины, сообщил глава общины Зиновий Андреевич в Facebook.
Также в Калушской общине с середины недели учебные заведения перейдут на офлайн-обучение.
Напомним, что из-за увеличения больных гриппом, ОРВИ и COVID-19 на дистанционном обучении и карантине были 898 учебных заведений.
Заметим, что руководители школ сами определяют, или перевести учеников на дистанционное обучение, или приостановить образовательный процесс в отдельных классах, если уровень заболеваемости в регионе или населенном пункте растет.
Ранее мы рассказывали, в каких регионах школах ввели карантин и отправили детей на дистанционное обучение.