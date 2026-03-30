"Секьюрити" и "батарейка тишины": воспитательница из Днепра показала, как быстро успокоить детей

Воспитательница детского сада из Днепра рассказала о трех методах, которые помогают быстро успокоить детей в группе. Своими советами она поделилась в своем TikTok, отметив, что главное – это эффективность и реакция самих детей.

Смотрите также "Не бойтесь детей – бойтесь родителей": что советуют учителю перед первым классным руководством

Какие методы использует воспитательница?

Первый способ педагог применяет, когда в группе становится слишком громко. Она обращается к детям в шутливой форме, будто "ища" их внимание: "Кукушечка моя, ты где?". Такой подход помогает быстро переключить внимание детей и уменьшить шум.

Второй метод – игра в "секьюрити". Его используют в более напряженных ситуациях, например, когда дети ссорятся или дерутся. Самых активных участников педагог ставит рядом с собой и предлагает им "охранять" ее в течение нескольких минут.

По словам воспитательницы, такая ролевая игра позволяет детям успокоиться и переключиться на другую деятельность без конфликтов.

"Батарейка тишины" и лайфхаки для занятий

Третий метод воспитательница назвала "батарейкой тишины". Она рисует на доске батарейку, которая "заполняется" от шума в группе. Если она заполнится полностью – дети теряют часть свободного времени между занятиями.

Зато если удается сохранить тишину, дети могут даже получить "бонус" – например, пропустить одно занятие. Такой подход мотивирует детей контролировать свое поведение.

Важно! Кроме того, педагог отмечает: важно, чтобы методы были интересными для детей и не вызывали страха или напряжения.

Как отреагировали другие пользователи?

В комментариях под видео пользователи активно делятся собственным опытом и советами. Некоторые отмечают, что метод "секьюрити" давно известен, но до сих пор остается эффективным.

Другие воспитатели рассказывают о своих подходах. Например, кто-то использует игру "Море волнуется раз", чтобы быстро привлечь внимание детей, а кто-то – тихий голос вместо повышенного тона, чтобы дети начали прислушиваться.

Также в комментариях предлагают считать до пяти или вводить "штрафы" в виде сокращения времени для игр. Некоторые педагоги делятся идеями об "уголке уединения" или использовании руханок, чтобы переключить внимание малышей.

Обратите внимание! В то же время часть пользователей отмечает, что универсального метода не существует, ведь каждая группа детей реагирует по-разному. Однако большинство сходится во мнении: главное – это вовлеченность, интерес и положительный контакт с детьми.

Учительница "победила" TikTok: как она заставляет учеников читать книги