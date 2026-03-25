Учитель спросил совета перед классным руководством

Украинский педагог Дмитрий Яцына в соцсети Threads поделился, что с 1 сентября впервые станет классным руководителем 5 класса. Он попросил коллег рассказать, каких советов им не хватало на старте работы.

С 1 сентября планирую впервые стать классным руководителем 5 класса. Учителя с опытом, дайте несколько советов, которых вам лично не хватило в начале,

– написал он.

Также он в шутку отметил, что советовать не брать класс – не вариант.

В комментариях педагоги активно делились собственным опытом. Часть из них отмечает: важно сразу выстроить четкие границы в общении с родителями и определить правила взаимодействия.

Что советовали коллеги / Скриншот с Threads

В частности, советуют строить отношения в формате "учитель – родители", сохраняя профессиональную дистанцию. Также стоит с первого собрания проговорить правила коммуникации, в частности когда можно звонить или писать учителю.

Какие советы давали учителю коллеги?

Многие комментаторы подчеркивают, что 5 класс – один из самых сложных периодов. Ученики переходят из начальной школы, где был один учитель, к новой системе со многими педагогами, поэтому первое время может быть стрессовым.

Это как игра "Джуманджи" – новые правила, новые учителя,

– отмечают пользователи.

Отдельно учителя советуют не пытаться стать для детей друзьями, но в то же время строить доверительные отношения. Важно быть справедливым, последовательным и не игнорировать дисциплину.

Среди других советов – больше внимания уделять атмосфере в классе, быть искренним и находить общую "волну" с учениками. Также опытные педагоги советуют использовать юмор, который часто помогает разрядить сложные ситуации.

Обратите внимание! Некоторые комментаторы добавляют, что самые большие трудности могут возникать не с детьми, а с их родителями. Именно поэтому стоит сразу определить правила коммуникации и ответственности.

Реформа старшей школы разделила мнения

В то же время в Украине продолжается реформа школьного образования. Она предусматривает разделение заведений на гимназии (1–9 классы) и лицеи (10–12 классы). Ожидается, что это поможет лучше подготовить учеников к профильному обучению в старшей школе.

Однако мнения родителей далеко не всегда положительные относительно таких изменений. По их словам, это разрушает привычную жизнь детей и еще больше погружает их в стресс, которого и так хватает каждый день.

