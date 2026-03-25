Вчитель спитав поради перед класним керівництвом

Український педагог Дмитро Яцина у соцмережі Threads поділився, що з 1 вересня вперше стане класним керівником 5 класу. Він попросив колег розповісти, яких порад їм бракувало на старті роботи.

Дивіться також Випускники вразили мережу вибором пісні для випускного вальсу: дехто мріяв під неї станцювати

З 1 вересня планую вперше стати класним керівником 5 класу. Вчителі з досвідом, дайте декілька порад, яких вам особисто не вистачило на початку,

– написав він.

Також він жартома зазначив, що радити не брати клас – не варіант.

У коментарях педагоги активно ділилися власним досвідом. Частина з них наголошує: важливо одразу вибудувати чіткі межі у спілкуванні з батьками та визначити правила взаємодії.

Зокрема, радять будувати стосунки у форматі "вчитель – батьки", зберігаючи професійну дистанцію. Також варто з перших зборів проговорити правила комунікації, зокрема коли можна телефонувати чи писати вчителю.

Які поради давали вчителю колеги?

Чимало коментаторів підкреслюють, що 5 клас – один із найскладніших періодів. Учні переходять із початкової школи, де був один учитель, до нової системи з багатьма педагогами, тому перший час може бути стресовим.

Це як гра "Джуманджі" – нові правила, нові вчителі,

– зазначають користувачі.

Окремо вчителі радять не намагатися стати для дітей друзями, але водночас будувати довірливі стосунки. Важливо бути справедливим, послідовним і не ігнорувати дисципліну.

Серед інших порад – більше уваги приділяти атмосфері в класі, бути щирим і знаходити спільну "хвилю" з учнями. Також досвідчені педагоги радять використовувати гумор, який часто допомагає розрядити складні ситуації.

Зверніть увагу! Деякі коментатори додають, що найбільші труднощі можуть виникати не з дітьми, а з їхніми батьками. Саме тому варто одразу визначити правила комунікації та відповідальності.

Реформа старшої школи розділила думки

Водночас в Україні триває реформа шкільної освіти. Вона передбачає поділ закладів на гімназії (1–9 класи) та ліцеї (10–12 класи). Очікується, що це допоможе краще підготувати учнів до профільного навчання у старшій школі.

Однак думки батьків далеко не завжди позитивні щодо таких змін. За їхніми словами, це руйнує звичне життя дітей та ще більше занурює їх у стрес, якого й так вистачає щодня.

Контроль за прогулами уроків учнями посилюють: у поліції розповіли, за що каратимуть батьків