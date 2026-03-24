Випускники танцюватимуть під легендарну композицію

Відомий учитель фізики та інформатики з Києва Руслан Циганков поділився у своєму TikTok відео з репетиції шкільного вальсу випускників 2026 року. Ролик швидко набрав популярність і зібрав майже 700 тисяч переглядів.

Особливу увагу користувачів привернув вибір музики – школярі готують танець під композицію Still Loving You легендарного гурту Scorpions. У коментарях такий вибір називають "шедевром усіх часів" і відзначають, що у випускників "є смак".

Багато користувачів зізнаються, що ця пісня викликає у них сильну ностальгію. Дехто згадує власні випускні, інші – повільні танці на дискотеках і навіть перші поцілунки саме під цю композицію.

Ми теж під цю пісню танцювали,

– згадують у коментарях.

Водночас не всі однозначно підтримали такий вибір. Частина користувачів звернула увагу, що композиція не зовсім підходить для класичного вальсу через інший музичний розмір. Попри це, більшість відгуків залишаються позитивними.

У коментарях також активно діляться власними ідеями для випускного танцю. Хтось розповідає, що їхній клас обрав інші відомі композиції, а дехто зізнається, що мріяв танцювати саме під Scorpions, але не зміг переконати однокласників.

Важливо! Попри дискусії, відео стало ще одним прикладом того, як шкільні традиції поєднуються з сучасними трендами соцмереж і викликають щирі емоції у різних поколінь.

