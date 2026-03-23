Відвідування школи учнями візьмуть під контроль

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що відповідальні органи посилять контроль за відвідуванням школярами занять, повідомляє "Interfax-Україна". Йдеться про випадки, коли діти пропускають уроки без поважних причин.

Дивіться також "Міленіали, перекличка!": у мережі згадали шкільні конкурси і показали, ким стали зараз

За його словами, такі ситуації розцінюють як порушення права дитини на освіту. У подібних випадках освітяни взаємодіють із Ювенальною поліцією, щоб з'ясувати причини відсутності учня.

У Міністерстві наголошують: тепер до проблеми ставитимуться більш принципово. Зокрема, планують посилити координацію між Міністерство освіти і науки України та Міністерство внутрішніх справ України.

Заступниця міністра Надія Кузьмичова пояснила, що у разі тривалої відсутності дитини в школі відповідні служби отримуватимуть сигнал. Далі до пошуку учня можуть долучатися Національна поліція України та служби у справах дітей, після чого визначатимуть подальші дії залежно від ситуації.

Які санкції будуть для тих, хто не відвідує уроки?

Водночас у МОН підкреслюють: це не нововведення, а повернення до механізмів, які менш активно застосовували під час пандемії та після початку повномасштабного вторгнення. Окремо тему піднімала й освітній омбудсмен Надія Лещик. Вона виступає за скорочення дозволеного терміну відсутності учня без довідки – із 10 до 5 днів, а також за посилення відповідальності батьків.

Наразі, якщо дитина не відвідує школу 10 робочих днів поспіль без поважної причини, її можуть позначити як таку, що не охоплена навчанням. Причини відсутності потрібно підтвердити медичною довідкою або письмовим поясненням батьків.

Зверніть увагу! Водночас закон передбачає відповідальність для батьків. Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, за неналежне забезпечення умов навчання дитини передбачено штраф від 850 до 1700 гривень, а за повторне порушення протягом року – від 1700 до 5100 гривень.

75% українських школярів у Польщі обрали російську: чому так сталося?