На сторінці в Threads "Sapio.ua" опублікували допис із закликом до міленіалів пригадати шкільні роки. Авторка Ксюша звернулася до тих, хто брав участь та пам'ятає конкурси Петра Яцика та "Кенгуру", і запитала, чим вони займаються сьогодні.
"Міленіали, перекличка!": Українці масово діляться своїми історіями
Дівчина також розповіла про себе: нині створює подарунки для таких же, як і сама, міленіалів. У коментарях користувачі почали активно розповідати про свій шлях після школи.
Хтось із них будував кар'єру, хтось змінив кілька професій, а дехто зізнається, що досі шукає себе.
Допис розбудив хвилю погадів / Скриншот з Threads
Серед відповідей – дуже різні історії:
- робота у медицині та навчання на лікаря;
- творчі професії – малювання, випічка, організація свят;
- робота у медіа та на радіо;
- подорожі світом;
- перерви в кар'єрі через декрет.
Від досягнень у школі до реального життя
Деякі користувачі жартують, що численні перемоги в конкурсах і олімпіадах не завжди гарантували легкий життєвий шлях. Інші ж навпаки підкреслюють, що досвід участі у таких заходах допоміг їм сформувати впевненість у собі та навички, які стали у пригоді в дорослому житті.
Окрім цього, у коментарях розгорнулася ще одна дискусія – про різницю між міленіалами та зумерами. Деякі користувачі зазначають, що також брали участь у цих конкурсах, хоча формально належать до іншого покоління.
Зумери теж там були / Скриншот з Threads
Попри це, допис став своєрідною "перекличкою", яка об'єднала людей різного віку навколо спільних шкільних спогадів.
Що це за конкурси, про які згадали міленіали?
Конкурс імені Петра Яцика – це один із найвідоміших мовних конкурсів в Україні, який спрямований на популяризацію української мови. У ньому беруть участь школярі та студенти, змагаючись у знаннях правопису, граматики та культури мовлення.
Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру" – це інтелектуальне змагання для учнів, яке проходить у тестовому форматі. Його мета – розвивати логічне мислення, інтерес до математики та вміння розв'язувати нестандартні задачі.
