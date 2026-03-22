На странице в Threads "Sapio.ua" опубликовали сообщение с призывом к миллениалам вспомнить школьные годы. Автор Ксюша обратилась к тем, кто участвовал и помнит конкурсы Петра Яцика и "Кенгуру", и спросила, чем они занимаются сегодня.
"Миллениалы, перекличка!": Украинцы массово делятся своими историями
Девушка также рассказала о себе: сейчас создает подарки для таких же, как и сама, миллениалов. В комментариях пользователи начали активно рассказывать о своем пути после школы.
Кто-то из них строил карьеру, кто-то сменил несколько профессий, а некоторые признаются, что до сих пор ищет себя.
Сообщение разбудило волну возмущений / Скриншот с Threads
Среди ответов – очень разные истории:
- работа в медицине и обучение на врача;
- творческие профессии – рисование, выпечка, организация праздников;
- работа в медиа и на радио;
- путешествия по миру;
- перерывы в карьере из-за декрета.
От достижений в школе к реальной жизни
Некоторые пользователи шутят, что многочисленные победы в конкурсах и олимпиадах не всегда гарантировали легкий жизненный путь. Другие же наоборот подчеркивают, что опыт участия в таких мероприятиях помог им сформировать уверенность в себе и навыки, которые пригодились во взрослой жизни.
Сообщение разбудило волну похвал / Скриншот с Threads
Кроме этого, в комментариях развернулась еще одна дискуссия – о разнице между миллениалами и зумерами. Некоторые пользователи отмечают, что также участвовали в этих конкурсах, хотя формально относятся к другому поколению.
Зумеры тоже там были / Скриншот с Threads
Несмотря на это, сообщение стало своеобразной "перекличкой", которая объединила людей разного возраста вокруг общих школьных воспоминаний.
Что это за конкурсы, о которых вспомнили миллениалы?
Конкурс имени Петра Яцика – это один из самых известных языковых конкурсов в Украине, который направлен на популяризацию украинского языка. В нем принимают участие школьники и студенты, соревнуясь в знаниях правописания, грамматики и культуры речи.
Международный математический конкурс "Кенгуру" – это интеллектуальное соревнование для учеников, которое проходит в тестовом формате. Его цель – развивать логическое мышление, интерес к математике и умение решать нестандартные задачи.
"Учитель – не обслуга": сообщение педагога вызвало горячую дискуссию
Украинская учительница Александра Бабич заявила, что учитель – это не персонал по обслуживанию, а его роль заключается в обучении детей мыслить.
Ее сообщение вызвало дискуссию, где часть пользователей поддержала учительницу, а другие высказали критику из-за снижения доверия к учителям.