На странице в Threads "Sapio.ua" опубликовали сообщение с призывом к миллениалам вспомнить школьные годы. Автор Ксюша обратилась к тем, кто участвовал и помнит конкурсы Петра Яцика и "Кенгуру", и спросила, чем они занимаются сегодня.

Девушка также рассказала о себе: сейчас создает подарки для таких же, как и сама, миллениалов. В комментариях пользователи начали активно рассказывать о своем пути после школы.

Кто-то из них строил карьеру, кто-то сменил несколько профессий, а некоторые признаются, что до сих пор ищет себя.

Сообщение разбудило волну возмущений / Скриншот с Threads

Среди ответов – очень разные истории:

работа в медицине и обучение на врача;

творческие профессии – рисование, выпечка, организация праздников;

работа в медиа и на радио;

путешествия по миру;

перерывы в карьере из-за декрета.

От достижений в школе к реальной жизни

Некоторые пользователи шутят, что многочисленные победы в конкурсах и олимпиадах не всегда гарантировали легкий жизненный путь. Другие же наоборот подчеркивают, что опыт участия в таких мероприятиях помог им сформировать уверенность в себе и навыки, которые пригодились во взрослой жизни.

Сообщение разбудило волну похвал / Скриншот с Threads

Кроме этого, в комментариях развернулась еще одна дискуссия – о разнице между миллениалами и зумерами. Некоторые пользователи отмечают, что также участвовали в этих конкурсах, хотя формально относятся к другому поколению.

Зумеры тоже там были / Скриншот с Threads

Несмотря на это, сообщение стало своеобразной "перекличкой", которая объединила людей разного возраста вокруг общих школьных воспоминаний.

Что это за конкурсы, о которых вспомнили миллениалы?

Конкурс имени Петра Яцика – это один из самых известных языковых конкурсов в Украине, который направлен на популяризацию украинского языка. В нем принимают участие школьники и студенты, соревнуясь в знаниях правописания, грамматики и культуры речи.

Международный математический конкурс "Кенгуру" – это интеллектуальное соревнование для учеников, которое проходит в тестовом формате. Его цель – развивать логическое мышление, интерес к математике и умение решать нестандартные задачи.

