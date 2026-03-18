Украинский репетитор, которая готовит учеников к Национальному мультипредметному тесту, Ирина Ваврик опубликовала в Threads сообщение с провокационным тезисом. Она заявила, что именно чтение по школьной программе может отбивать у детей интерес к книгам, и спросила у пользователей, согласны ли они с таким мнением.

Репетитор поставила под сомнение школьное чтение: большинство не поддержало эту позицию

В комментариях под сообщением развернулась активная дискуссия. В то же время значительная часть пользователей выразила несогласие с репетитором.

Какова позиция репетитора

Многие убеждены, что проблема не в самой программе, а в подходе к преподаванию. В частности, пользователи отмечают, что любовь к чтению формируют взрослые и учителя, а также большое значение имеют современные отвлекающие факторы, например гаджеты.

В чем видят проблему украинцы?

Часть комментаторов отмечает, что даже сложные произведения могут быть интересными, если их правильно подать. Другие же считают, что именно учителя иногда не могут заинтересовать учеников или, наоборот, отбивают желание читать из-за формального подхода к урокам.

Мнения пользователей разделились

В то же время некоторые соглашаются с репетитором лишь частично. По их словам, принудительное чтение действительно может демотивировать, но дети, которые любят книги, все равно читают вне программы.

Отдельные пользователи подчеркивают, что школьная программа дает базовое представление о литературе, авторов и жанры, а уже дальше ученики могут выбирать книги по собственным интересам.

Что думают люди

Важно! Несмотря на разные мнения, дискуссия в очередной раз подняла вопрос: что именно влияет на любовь детей к чтению – программа, учителя или общий подход к обучению.

