Українська репетиторка, яка готує учнів до Національного мультипредметного тесту, Ірина Ваврик опублікувала у Threads допис із провокативною тезою. Вона заявила, що саме читання за шкільною програмою може відбивати у дітей інтерес до книжок, і запитала у користувачів, чи погоджуються вони з такою думкою.

Репетиторка поставила під сумнів шкільне читання: більшість не підтримала цю позицію

У коментарях під дописом розгорнулася активна дискусія. Водночас значна частина користувачів висловила незгоду з репетиторкою.

Яка позиція репетиторки? / Скриншот з Threads

Багато хто переконаний, що проблема не в самій програмі, а в підході до викладання. Зокрема, користувачі зазначають, що любов до читання формують дорослі та вчителі, а також велике значення мають сучасні відволікаючі фактори, як-от гаджети.

У чому бачать проблему українці?

Частина коментаторів наголошує, що навіть складні твори можуть бути цікавими, якщо їх правильно подати. Інші ж вважають, що саме вчителі іноді не можуть зацікавити учнів або, навпаки, відбивають бажання читати через формальний підхід до уроків.

Думки користувачів розділилися / Скриншот з Threads

Водночас дехто погоджується з репетиторкою лише частково. За їхніми словами, примусове читання справді може демотивувати, але діти, які люблять книжки, все одно читають поза програмою.

Окремі користувачі підкреслюють, що шкільна програма дає базове уявлення про літературу, авторів і жанри, а вже далі учні можуть обирати книги за власними інтересами.

Що думають люди / Скриншот з Threads

Важливо! Попри різні думки, дискусія вкотре порушила питання: що саме впливає на любов дітей до читання – програма, вчителі чи загальний підхід до навчання.

