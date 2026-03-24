Про це повідомив начальник ювенальної поліції України Василь Богдан. Він уточнив, чи отримуватимуть батьки учнів автоматичні штрафи за прогули уроків їхніми дітьми.

Чи отримуватимуть батьки штрафи за прогули дітьми уроків?

Правоохоронець зауважив, що таких штрафів не буде. Водночас підтвердив, що недавно Кабмін оновив правила обліку дітей. Про це вказано у постанові уряду від 25 лютого 2026 року. Так влада посилила контроль за дітьми, які:

взагалі не з'являються на уроках без жодних причин;

"випали" з освітнього процесу, а школа не має про них інформації.

Богдан зауважив, що до ювенальної поліції та служби у справах дітей школа звертатиметься, якщо дитина системно не вчиться, а з батьками сконтактувати не вдається. У разі серйозної занедбаності для батьків передбачена адміністративна відповідальність.

Це захід, щоб захистити право дитини на освіту, з'ясувати, чи не сталося з нею щось погане, а не спосіб поповнити бюджет штрафами,

– повідомив правоохоронець.

І порадив батькам у разі хвороби дитини попереджати вчителів про її відсутність у школі. Він наголосив, що зміни скеровані не на покарання батьків, бо дитина не з'явилась на кілька уроків.

Важливо! В Україні реалізовують програму "Безпечна школа". Чітко визначать правила перебування на території та в приміщеннях шкіл, встановлюють огорожі, технічні засоби для термінового виклику поліції тощо.

Як посилять контроль за прогулами уроків?