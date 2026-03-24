Об этом сообщил начальник ювенальной полиции Украины Василий Богдан. Он уточнил, будут ли получать родители учеников автоматические штрафы за прогулы уроков их детьми.
Будут ли получать родители штрафы за прогулы детьми уроков?
Правоохранитель отметил, что таких штрафов не будет. В то же время подтвердил, что недавно Кабмин обновил правила учета детей. Об этом указано в постановлении правительства от 25 февраля 2026 года. Так власть усилила контроль за детьми, которые:
вообще не появляются на уроках без всяких причин;
"выпали" из образовательного процесса, а школа не имеет о них информации.
Богдан заметил, что в ювенальную полицию и службу по делам детей школа будет обращаться, если ребенок системно не учится, а с родителями сконтактировать не удается. В случае серьезной запущенности для родителей предусмотрена административная ответственность.
Это мера, чтобы защитить право ребенка на образование, выяснить, не произошло ли с ним что-то плохое, а не способ пополнить бюджет штрафами,
– сообщил правоохранитель.
И посоветовал родителям в случае болезни ребенка предупреждать учителей о его отсутствии в школе. Он отметил, что изменения направлены не на наказание родителей, потому что ребенок не появился на несколько уроков.
Важно! В Украине реализуют программу "Безопасная школа". Четко определят правила пребывания на территории и в помещениях школ, устанавливают ограждения, технические средства для срочного вызова полиции и тому подобное.
Как усилят контроль за прогулами уроков?
- В Украине планируют жестче реагировать на пропуски школьниками уроков.
- Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что говорится о случаях, когда дети пропускают уроки без уважительных причин, информирует "Interfax-Украина".
- По его словам, такие ситуации расценивают как нарушение права ребенка на образование.
- В МОН говорят, что теперь к проблеме будут относиться более принципиально.
- К слову, за ненадлежащее обеспечение условий обучения ребенка предусмотрен штраф от 850 до 1700 гривен, а за повторное нарушение в течение года – от 1700 до 5100 гривен.