Как война повлияла на обучение и сколько школьников не смогли адаптироваться к новым условиям: новые данные

Война оказала существенное влияние на все сферы жизни в Украине, в том числе и на образовательную. Из-за тревог многие ученики пропускали обучение, а некоторые школьники так и не смогли адаптироваться к новым условиям.

Специалисты решили выяснить, как полномасштабная война оказала влияние на доступ детей к образованию и с какими проблемами сталкиваются дети во время учебы. Исследование провел аналитический центр Cedos по заказу благотворительного фонда SavED.

К теме Сколько киевских учеников гордятся Украиной: впечатляющие результаты опроса

Как война повлияла на обучение детей

Более трети родителей поделилась, что с начала полномасштабного вторжения их дети периодически пропускают обучение. В тройку лидеров причин для пропуска обучения вошли:

60% родителей указали воздушные тревоги по основной причине пропусков обучения собственных детей.

58% – назвали отсутствие электроэнергии,

еще более 50% – плохое интернет-соединение.

Часть украинских родителей и детей (от 15 до 20%) и не смогли адаптироваться к школьному обучению во время полномасштабной войны.



Некоторые дети не смогли адаптироваться к обучению / Скриншот

Как учатся дети из-за войны:

в городах, где население составляет более полумиллиона жителей, большинство детей (87%), учится дистанционно,

в деревнях преобладает смешанная или очная форма обучения (62%).

Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима" , обеспечивающая качественный и непрерывный учебный процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.

Распространена среди школьников и самостоятельная работа. Домашнее задание от учителя получает 43% детей, прорабатывают материалы онлайн – 38% учащихся, просматривают уроки на платформах – 11%, занимаются с репетитором – 7%. Среди детей, которые учатся дистанционно, 58% посвящают дополнительным урокам на дому три часа, 17% школьников – более пяти часов.

К слову, показатель учебных заведений, в которых есть укрытие, за полгода немного снизился. Пока только две трети учебных заведений в Украине, а это около 18 тысяч помещений, оборудованные хранилищами. Подробности – читайте в статье.