Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет в эфире телемарафона, передает 24 Канал. Он объяснил такое снижение учебных заведений с укрытиями деоккупацией украинских территорий.

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По его словам, показатель учебных заведений, в которых есть укрытие, снизился не существенно.

По состоянию на 1 сентября мы подошли к показателю 69% укрытий в учебных заведениях. На сегодняшний день этот показатель немного ниже – 66% укрытий, а это 18 630 заведений,

– отметил Шкарлет.

По его мнению, показатель снизился из-за освобождения украинских территорий от оккупации.

"ВСУ деоккупируют территории, в связи с чем увеличивается количество школ, а соответственно – и база для расчета этого показателя", – пояснил министр.

Он добавил, что лучший показатель по обустройству укрытий имеют учреждения профтехобразования – это 96%. Что касается обустройства школьных хранилищ, то сегодня почти 74% учреждений среднего образования имеют укрытие. В то же время показатель обустройства укрытиями детских садов – 54%.

К слову, жители временно оккупированного Мелитополя с нетерпением ждут освобождения от захватчиков. Там на днях 5-классник спел гимн Украины, когда школьников заставляли выполнить русский язык.