Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. Він пояснив таке зниження закладів освіти з укриттями деокупацією українських територій.

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За його словами, показник закладів освіти, в яких є укриття, знизився не суттєво.

Станом на 1 вересня ми підійшли до показника 69% укриттів в закладах освіти. На сьогодні цей показник трохи нижчий – 66% укриттів, а це 18 630 закладів,

– зазначив Шкарлет.

На його думку, показник знизився через звільнення українських територій від окупації.

"ЗСУ деокупують території, у зв’язку з чим збільшується кількість шкіл, а відповідно – й база для розрахунку цього показника", – пояснив міністр.

Він додав, що найкращий показник щодо облаштування укриттів мають заклади профтехосвіти – це 96%. Щодо облаштування шкільних сховищ, то на сьогодні майже 74% закладів середньої освіти мають укриття. Водночас показник облаштування укриттями дитячих садочків – 54%.

До слова, жителі тимчасово окупованого Мелітополя з нетерпінням чекають на звільнення від загарбників. Там днями 5-класник заспівав гімн України, коли школярів заставляли виконати російський.