Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує 24 Канал.

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Федоров розповів, що діти змушені ходити до окупованих шкіл. Минулого тижня загарбники заставляли учнів виконувати гімн Росії. Втім, один з п'ятикласників заспівав рідний "Ще не вмерла України".

Звичайно ж, батьків хлопчика викликали до школи, їх викликали до комендатури, але це патріотичні мелітопольці, які чекають на звільнення (з-під окупації – 24 Канал),

– наголосив міський голова.

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У тимчасово окупованому Мелітополі знову вибухи

У Мелітополі Запорізької області знову гучно. Можливо, до окупантів навідалася "бавовна". Втім, точної інформації поки що немає. Місцеві жителі повідомили про щонайменше 10 потужних вибухів у північній частині міста.