Об этом в эфире национального телемарафона сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, информирует 24 Канал.

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Федоров рассказал, что дети вынуждены ходить в оккупированные школы. На прошлой неделе захватчики заставляли учеников исполнять гимн России. Впрочем, один из пятиклассников спел родной "Ще не вмерла України".

Конечно же, родителей мальчика вызвали в школу, их вызвали в комендатуру, но это патриотические мелитопольцы, которые ждут освобождения (из-под оккупации – 24 Канал),

– подчеркнул городской голова.

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Во временно оккупированном Мелитополе снова взрывы

В Мелитополе Запорожской области снова громко. Возможно, к оккупантам наведался "хлопок". Впрочем, точной информации пока нет. Местные жители сообщили о минимум 10 мощных взрывах в северной части города.