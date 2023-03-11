Об этом в эфире национального телемарафона сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, информирует 24 Канал.
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Федоров рассказал, что дети вынуждены ходить в оккупированные школы. На прошлой неделе захватчики заставляли учеников исполнять гимн России. Впрочем, один из пятиклассников спел родной "Ще не вмерла України".
Конечно же, родителей мальчика вызвали в школу, их вызвали в комендатуру, но это патриотические мелитопольцы, которые ждут освобождения (из-под оккупации – 24 Канал),
– подчеркнул городской голова.
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Во временно оккупированном Мелитополе снова взрывы
В Мелитополе Запорожской области снова громко. Возможно, к оккупантам наведался "хлопок". Впрочем, точной информации пока нет. Местные жители сообщили о минимум 10 мощных взрывах в северной части города.