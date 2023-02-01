Как самостоятельно выучить немецкий язык: подборка полезных ресурсов

Многие украинцы из-за полномасштабной войны выехали в Германию. Затем начали учить местный язык.

К тому же немецкий учат и дети-беженцы, которые пошли учиться в местные школы. О том, как интересно и легко овладевать немецким языком и какие ресурсы в этом помогут, читайте в материале.

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Какие ресурсы помогут выучить немецкий язык

Так, овладеть немецким легко и с интересом помогут сериалы, виртуальная реальность и чат с носителями языка. В частности, такие:

Немецкая телерадиокомпания создала отдельный сайт для бесплатного изучения немецкого языка. Так, вы можете сначала пройти тест, чтобы определить свой уровень владения языком. А потом выбрать перечень курсов. Они содержат мультимедийные материалы (курсы, радио- и видеоновости, подкасты, сериалы, тесты). Таким образом, вы сможете усовершенствовать все аспекты языка – чтение, слушание, письмо, говорение.

Кстати, начинающие и середняки могут смотреть специальный курс-сериал. Nicos Weg ("Путь Нико"). Курс рассказывает о парне, приехавшем в Германию без знания языка. Поэтому ученики имеют возможность вместе с ним преодолевать путь для изучения немецкого. Также к каждому видео подобраны соответствующие упражнения, грамматические темы, лексика и т.д.

Для базового словарного запаса можно воспользоваться курсом Deutschtrainer.

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Этот ресурс содержит множество интерактивных упражнений, текстов, видео, аудио, игр для всех уровней. Также вы сможете с помощью чата общаться с другими учениками. А на YouTube-канале 24h Deutsch, созданным Goethe-Institut, можно найти видео на немецком языке о повседневной жизни в Германии, культуре, грамматических правилах и т.д.

На этом YouTube-канале и подкасте вы можете благодаря видео и аудио изучать "бытовую" немецкую. Ведущие этого канала записывают уличные интервью с прохожими на разные темы. Следовательно, вы сможете услышать, как говорят носители языка. Интересны и репортажи из разных немецких городов. Видео, кстати, распределены по уровням сложности: от А1 и С2.