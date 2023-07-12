Чтобы досадная ошибка все не испортила: какие документы нужны для поступления на магистратуру

Поступающим на магистратуру нужно подавать документы в электронной форме. Но абитуриентам напоминают – их оригиналы нужно будет предъявлять, так что стоит позаботиться, чтобы в нужный момент бумаги были с вами.

В этом году поступающие на магистратуру должны подать заявления в электронном виде через свой личный кабинет. Исключение могут быть только в ситуации, когда абитуриенты по тем или иным причинам не могут создать электронный кабинет, тогда заявление нужно будет оформить в письменном виде.

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Какие документы необходимо внести в электронный кабинет

Вместе с заявлением поступающих на магистратуру просят предоставить электронные копии следующих документов:

документ, удостоверяющий личность;

экзаменационный листок, полученный при регистрации на ЕВИ/ЕФОВ;

военно-учетный документ;

документ о ранее полученном образовательном (образовательно-квалификационном) уровне (государственного образца);

документы, удостоверяющие основания специальных условий участия во вступительной кампании;

4 цветные фотографии размером 3 × 4 сантиметра (до 1 Мб в формате jpg).

Также сообщается, что учебные заведения могут устанавливать дополнительный перечень документов, если этого требует специальность или конкурсная позиция. При поступлении оригиналы этих документов нужно будет предъявить приемной комиссии.

Если люди получали образование за границей, то им обязательно нужно пройти процедуру эквивалентности документа об образовании.