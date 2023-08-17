Ребенок перед школой и садиком: какие обязательные вакцины и справки

Вскоре начнется учебный год, а значит, пришло время собирать ребенка в школу. Речь идет не только о школьных принадлежностях – нельзя забывать и о вакцинации и справках о состоянии здоровья.

Первое, о чем должны знать родители – все дети должны быть вакцинированы. Это определено законом "О защите населения от инфекционных заболеваний". Если ребенок не вакцинирован согласно календарю прививок – зачислить его в детсад или школу запрещается. Какие справки и прививки должен иметь ребенок – 24 Каналу рассказал семейный врач Дмитрий Пемпко, обслуживающий пациентов через систему Helsi.

Читайте также Бесплатный доступ к качественным знаниям: школа "Оптима" запускает уникальную благотворительную программу

Прививки и справки: что обязательно?

Единственная уважительная причина отсутствия вакцинации – противопоказания. Отказ родителей не является основанием для отсутствия вакцины и отнесения ребенка в учебное заведение.

Список обязательных прививок и сроки их получения можно просмотреть в календаре. Все прививки можно сделать бесплатно.

Обязательны для детей следующие вакцины:

БЦЖ – прививка от туберкулеза;

ВГБ (вирусный гепатит Б);

АКДП, АаКДП, АДП, АДП-м (коклюш, дифтерия, столбняк);

ИПВ, ОПВ (полиомиелит);

Хиб-инфекция;

КПК (корь, паротит, краснуха).

Для получения справки нужно записаться на прием к врачу, пройти профилактическое освидетельствование, убедиться, что сделаны все прививки (они фиксируются в форме №063/о). На основе осмотра врач предоставит справку.

Медосмотр школьников

Перед каждым учебным годом школьники проходят медосмотр, по результатам которого выдается форма №086-1/о. Учащиеся должны пройти осмотр у следующих врачей:

детский хирург;

ортопед-травматолог детский;

офтальмолог детский;

стоматолог;

другие специалисты при показаниях.

Получить справку о прохождении медосмотра могут только те дети, которые вакцинированы по календарю и имеют документальное подтверждение.

Где хранится информация о прививках?

Для детей, которые ходят в детский сад, достаточно справки от педиатра или семейного врача. Это обычный документ, который предоставляется без особой формы, но опять же только если у ребенка есть справка об обязательных прививках.

Основным документом является карта профилактических прививок (форма №063/о). Оригинал хранится либо в картотеке поликлиники, либо у семейного врача, если вы принесли форму при составлении декларации.

Копию этого документа можно поискать в школе или университете, где ребенок учился, если срок хранения документа не завершился. Также сведения о прививках должны содержать следующие документы:

история развития ребенка (форма №112/о);

медицинская карта амбулаторного больного (форма №025/о);

международное свидетельство о вакцинации;

справка о проведенных прививках.

Информация о прививках может храниться и в ЭСЗО (электронной системе здравоохранения). Но внесение информации о прошлых прививках – довольно трудоемкий процесс, тем более в нынешних условиях, поэтому не стоит возмущаться, если в электронной системе отражаются не все прививки.

В Helsi также появился функционал "Календарь прививок", который предоставляет человеку информацию о прививках, которые нужны ему с рождения и на протяжении всей жизни.

Что делать, если информация о вакцинации потеряна?

При переезде каждый может запросить копию карты профилактических прививок. Если вы уже уехали без нее в другой город или за границу, то нужно связаться с врачом, по которому у вас заключена декларация, и попросить справку или внесение информации в ЕСОЗ. Справку врач может сформировать как в электронной, так и в бумажной форме. Получить ее можно по электронной почте или другим договоренным способом.

Обычно в случае переезда в другой населенный пункт человеку выдается копия карты профилактических прививок или справка о проведенных прививках. Медицинские работники не отслеживают ваше передвижение и не знают, когда и куда вы уезжаете. Поэтому, если вы куда-то переезжаете – будьте добры, предупредите об этом своего врача и попросите у него справку о прививках заранее.

Что делать, если потерянные данные не подлежат восстановлению?

Связаться нужно именно с тем врачом, с которым была заключена декларация до того, как вы изменили свое место жительства из-за войны. Если такой возможности нет – пытайтесь связаться с администрацией больницы, где вы заключали декларацию.

В результате войны многие документы были безвозвратно потеряны. Кроме того, есть много случаев, когда документы были на руках у пациентов и те их потеряли.

Верить пациентам "на слово" – опасно, поскольку речь может идти не столько об обмане, сколько об элементарном забвении важной информации. Поэтому, если карта прививок пациента потеряна безвозвратно, он считается таким, что не был привит.

Повторный курс вакцинации является безопасным для здоровья и считается признанной мировой практикой. Существует альтернатива – определить напряженность иммунитета к определенному возбудителю, для этого нужно сдавать стоимостные анализы за свой счет.

Для того чтобы пройти повторный курс вакцинации, нужно пройти консультацию у врача.