Дитина перед школою та садочком: які обов'язкові вакцини й довідки

Вже незабаром розпочнеться навчальний рік, а отже, прийшов час збирати дитину до школи. Йдеться не лише про шкільне приладдя – не можна забувати й про вакцинацію та довідки про стан здоров'я.

Перше, про що повинні знати батьки – усі діти повинні бути вакциновані. Це визначено законом "Про захист населення від інфекційних хвороб". Якщо дитина не вакцинована згідно з календарем щеплень – зарахувати її до дитсадка чи школи забороняється. Які довідки та щеплення повинна мати дитина – 24 Каналу розповів сімейний лікар Дмитро Пемпко, який обслуговує пацієнтів через систему Helsi.

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Щеплення та довідки: що є обов'язковим?

Єдина поважна причина відсутності вакцинації – протипоказання. Відмова батьків не є підставою для відсутності вакцини та зарахування дитини до навчального закладу.

Перелік обов'язкових щеплень та строки їх отримання можна переглянути у календарі. Усі щеплення можна зробити безплатно.

Обов'язковими для дітей є такі вакцини:

БЦЖ – щеплення від туберкульозу;

ВГБ (вірусний гепатит Б);

АКДП, АаКДП, АДП, АДП-м (кашлюк, дифтерія, правець);

ІПВ, ОПВ (поліомієліт);

Хіб-інфекція;

КПК (кір, паротит, краснуха).

Для отримання довідки потрібно записатися на прийом до лікаря, пройти профілактичний огляд, переконатися, що зроблені усі щеплення (вони фіксуються у формі №063/о). На основі огляду лікар надасть довідку.

Медогляд школярів

Перед кожним навчальним роком школярі проходять медогляд, за результатами якого видається форма № 086-1/о. Учні повинні пройти огляд в наступних лікарів:

дитячий хірург;

ортопед-травматолог дитячий;

офтальмолог дитячий;

стоматолог;

інші спеціалісти за показами.

Отримати довідку про проходження медогляду можуть лише ті діти, які вакциновані згідно з календарем та мають документальне підтвердження.

Де зберігається інформація про щеплення?

Для діточок, які ходять у дитячий садочок, достатньо довідки від педіатра чи сімейного лікаря. Це звичайний документ, який надається без особливої форми, але, знову ж таки, лише якщо в дитини є довідка про обов'язкові щеплення.

Основним документом є карта профілактичних щеплень (форма №063/о). Оригінал зберігається або в картотеці поліклініки, або у сімейного лікаря, якщо ви принесли форму при укладанні декларації.

Копію цього документа можна пошукати у школі чи університеті, де навчалася дитина, якщо термін зберігання документа не завершився. Також інформацію про щеплення повинні містити такі документи:

історія розвитку дитини (форма №112/о);

медична карта амбулаторного хворого (форма №025/о);

міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

довідка про проведені щеплення.

Інформація про щеплення може зберігатися і в ЕСОЗ (електронній системі охорони здоров’я). Але внесення інформації про минулі щеплення – доволі трудомісткий процес, тим паче в нинішніх умовах, тому не варто обурюватися, якщо в електронній системі відображаються не всі щеплення.

У Helsi також з'явився функціонал "Календар щеплень", який надає людині інформацію про щеплення, які потрібні їй від народження і впродовж усього життя.

Що робити, якщо інформація про вакцинацію втрачена?

При переїзді кожен може попросити копію карти профілактичних щеплень. Якщо ви вже виїхали без неї в інше місто чи за кордон, то потрібно зв'язатися з лікарем, за яким у вас укладена декларація, та попросити довідку чи внесення інформації в ЕСОЗ. Довідку лікар може сформувати як в електронній, так і паперовій формі. Отримати її можна електронною поштою або в інший домовлений спосіб.

Зазвичай, у разі переїзду в інший населений пункт, людині видається копія карти профілактичних щеплень або довідка про проведені щеплення. Медичні працівники не відстежують ваше пересування і не знають, коли й куди ви їдете. Тому, якщо ви кудись переїжджаєте – будьте ласкаві, попередьте про це свого лікаря і попросіть у нього довідку про проведені щеплення заздалегідь.

Що робити, якщо втрачені дані не підлягають відновленню?

Зв’язатись потрібно саме з тим лікарем, із яким була укладена декларація до того як ви змінили своє місце проживання через війну. Якщо такої можливості нема – намагайтесь зв’язатись з адміністрацією лікарні, де ви укладали декларацію.

Внаслідок війни багато документів були безповоротно втрачені. Окрім того, є багато випадків, коли документи чомусь були на руках у пацієнтів і ті їх загубили.

Вірити пацієнтам "на слово" – небезпечно, оскільки може йтися не так про обман, як про елементарне забування важливої інформації. Тому, якщо карта щеплень пацієнта втрачена безповоротно, він вважається таким, що не отримував щеплень.

Повторний курс вакцинації є безпечним для здоров'я та вважається визнаною світовою практикою. Існує альтернатива – визначити напруженість імунітету до певного збудника, для цього потрібно здавати вартісні аналізи власним коштом.

Для того, аби пройти повторний курс вакцинації, потрібно пройти консультацію у лікаря.