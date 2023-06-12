В влиятельный рейтинг университетов вошли 32 украинских вуза - это новый рекорд

Реформы в украинском образовании уже дают свои плоды. Известный международный рейтинг внес в свой список более 30 украинских университетов.

Times Higher Education Impact Rankings опубликовала рейтинг самых лучших университетов мира. Всего в список вошел 1591 вуз из 112 стран мира.

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Сколько украинских вузов вошли в рейтинг

Всего в известный международный рейтинг вошли 32 украинских университета. Это впервые в истории столько заведений высшего образования Украины вошли в этот список.

Самые высокие среди украинских вузов места заняли:

Сумской государственный университет;

национальный университет "Львовская политехника";

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана.

Также в список еще раз попали «Харьковский политехнический институт», Ужгородский национальный университет, государственный университет «Житомирская политехника».

Что касается аграрного профиля, то в рейтинг попал только один украинский вуз – Сумский национальный аграрный университет.