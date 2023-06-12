В влиятельный рейтинг университетов вошли 32 украинских вуза - это новый рекорд
Источник:Верховная Рада
Реформы в украинском образовании уже дают свои плоды. Известный международный рейтинг внес в свой список более 30 украинских университетов.
Times Higher Education Impact Rankings опубликовала рейтинг самых лучших университетов мира. Всего в список вошел 1591 вуз из 112 стран мира.
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Сколько украинских вузов вошли в рейтинг
Всего в известный международный рейтинг вошли 32 украинских университета. Это впервые в истории столько заведений высшего образования Украины вошли в этот список.
Самые высокие среди украинских вузов места заняли:
- Сумской государственный университет;
- национальный университет "Львовская политехника";
- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана.
Также в список еще раз попали «Харьковский политехнический институт», Ужгородский национальный университет, государственный университет «Житомирская политехника».
Что касается аграрного профиля, то в рейтинг попал только один украинский вуз – Сумский национальный аграрный университет.