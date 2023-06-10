Несмотря на постоянные напоминания о том, что списывать или хитрить на НМТ нельзя, некоторые участники решают испытать судьбу. Она всегда оказывается не на их стороне – результатом становится аннулирование теста.

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Нарушений на НМТ никто не допустит

УЦОКО в очередной раз отметил, что любые нарушения во время НМТ будут наказываться. Использование телефона или другие уловки – это автоматическое аннулирование теста без права сдать экзамен во время дополнительной сессии.

Отдельно УЦОКО обратился к инструкторам, наблюдающим за процессом в экзистенциальных центрах. Их призвали немедленно реагировать на нарушения, чтобы ни один участник не сомневался в справедливости экзамена.

Ваше терпение даже минимальных нарушений порядка тестирования – это не проявление доброты или помощь любому. Напротив, это лишение участников веры в собственные силы и возможность справедливости и честности в нашей стране,

– заявили в Украинском центре оценивания качества образования.

Основная сессия НМТ продлится до 23 июня. Тех, кто еще не сдал экзамен, просят сосредоточиться на своих знаниях и не рисковать своим будущим попытками схитрить, которые обязательно будут обнаружены.