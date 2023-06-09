В Украинском центре оценивания качества образования говорят: не все участники предварительно должным образом ознакомились с требованиями и советами по НМТ. Это соответственно помешает им получить высокий результат.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Многие участники НМТ-2023 покинули аудиторию и не сдали тест

Также в УЦОКО отмечают: значительное количество поступающих изъяли из временных экзаменационных центров. Все потому, что они использовали мобильные телефоны при тестировании. В преддверии старта НМТ участникам строго рекомендовали не приносить непозволительные вещи в ТЭЦ, среди которых и телефоны.

Также некоторые участники сфотографировали тестовые задания и распространили их в сети. Однако заметим, что задачи каждого блока и каждый день уникальны и не будут повторяться в дальнейшем.

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Так, УЦОКО просит участников тестирования не рисковать своим будущим и не использовать никаких цифровых устройств во время тестирования. В противном случае вы можете не сдать мультитест.

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Вступительная кампания – 2023: кратко