В Українському центрі оцінювання якості освіти кажуть: не всі учасники попередньо належно ознайомилися з вимогами й порадами щодо НМТ. Це відповідно завадить їм отримати найвищий результат.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Чимало учасників НМТ-2023 покинули аудиторії і не склали тест

Також в УЦОЯО наголошують: значну кількість вступників вилучили з тимчасових екзаменаційних центрів. Усе тому, що вони використовували мобільні телефони під час тестування. Напередодні старту НМТ учасникам строго рекомендували не приносити недозволених речей в ТЕЦ, серед яких і телефони.

Також дехто з учасників сфотографував тестові завдання і поширив їх у мережі. Однак зауважимо, що завдання кожного блоку і кожного дня є унікальними і не повторюватимуться надалі.

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Так, УЦОЯО просить учасників тестування не ризикувати своїм майбутнім і не використовувати жодних цифрових пристроїв під час тестування. В іншому разі ви можете не скласти мультитест.

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Вступна кампанія – 2023: коротко