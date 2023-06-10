Попри постійні нагадування про те, що списувати чи хитрувати на НМТ не можна, деякі учасники вирішують випробувати долю. Вона завжди виявляється не на їхньому боці – результатом стає анулювання тесту.

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Порушень на НМТ ніхто не допустить

УЦОЯО вкотре наголосив на тому, що будь-які порушення під час НМТ будуть каратися. Користування телефону чи інші хитрощі – це автоматичне анулювання тесту без права скласти іспит під час додаткової сесії.

Окремо УЦОЯО звернувся до інструкторів, які спостерігають за процесом в екзистенційних центрах. Їх закликали негайно реагувати на порушення, аби жоден учасник не сумнівався у справедливості іспиту.

Ваше толерування навіть мінімальних порушень порядку тестування – це не прояв доброти чи допомога будь-кому. Навпаки, це позбавлення учасників віри у власні сили й у можливість справедливості й чесності в нашій країні,

– заявили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Основна сесія НМТ триватиме до 23 червня. Тих, хто ще не склав іспит, просять зосередитися на своїх знаннях та не ризикувати своїм майбутнім спробами схитрувати, які обов'язково будуть виявлені.