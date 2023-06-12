Times Higher Education Impact Rankings опублікувала рейтинг найкращих університетів світу. Загалом до списку увійшов 1591 виш зі 112 країн світу.

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Скільки українських вишів увійшли у рейтинг

Загалом до відомого міжнародного рейтингу увійшло 32 українські університети. Це вперше в історії аж стільки закладів вищої освіти України увійшли до цього списку.

Найвищі серед українських вишів місця зайняли:

Сумський державний університет;

національний університет «Львівська політехніка»;

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

Також у список вкотре потрапили «Харківський політехнічний інститут», Ужгородський національний університет, державний університет «Житомирська політехніка».

Що стосується аграрного профілю, то в рейтинг потрапив лише один український виш – Сумський національний аграрний університет.