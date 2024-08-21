Как будут учиться ученики в Днепре в рамках учебного года 2024 – 2025
Источник:Наш город
Вскоре в Украине стартует учебный год 2024 –2025. В Днепре за парты сядет более 94 тысяч учеников.
Большинство школьников будет учиться очно. Такое решение приняли из-за значительных образовательных потерь, вызванных пандемией и полномасштабным вторжением России, а также учитывая рекомендации МОН.
Смотрите также В МОН подробно объяснили, что делать учителям, школы которых закроют
Как будут учиться ученики в Днепре
На сегодня почти все классы готовы и к онлайн-обучению. Мэр Днепра Борис Филатов при этом заявил, что простейшие укрытия уже обустроили в 118 учебных заведениях.
Есть школы, где технически невозможно обустроить укрытие. И даже если бы мы это сделали, в ГСЧС не дали соответствующего согласия. Поэтому ученики из 12 заведений, желающих учиться онлайн, получат бесплатный подвоз в школы, где они будут учиться,
– рассказал чиновник.
Если нужно, могут ввести и смешанный формат, сочетающий очную и дистанционную формы. Выбор могут делать в школе.
Опановувати перспективний фах за гнучким графіком – це реальність завдяки дистанційному коледжу OPTIMA! Долучайтесь до безплатного вебінару, де можна дізнатись все про вступ і переваги дистанційного навчання. Не пропустіть шанс розпочати успішну кар'єру вже після 9 класу!
Ранее мы информировали о том, что в Службе образовательного омбудсмена предлагают изменить сроки учебного года и каникул. Детали читайте по ссылке.