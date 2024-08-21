Большинство школьников будет учиться очно. Такое решение приняли из-за значительных образовательных потерь, вызванных пандемией и полномасштабным вторжением России, а также учитывая рекомендации МОН.

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Как будут учиться ученики в Днепре

На сегодня почти все классы готовы и к онлайн-обучению. Мэр Днепра Борис Филатов при этом заявил, что простейшие укрытия уже обустроили в 118 учебных заведениях.

Есть школы, где технически невозможно обустроить укрытие. И даже если бы мы это сделали, в ГСЧС не дали соответствующего согласия. Поэтому ученики из 12 заведений, желающих учиться онлайн, получат бесплатный подвоз в школы, где они будут учиться,

– рассказал чиновник.

Если нужно, могут ввести и смешанный формат, сочетающий очную и дистанционную формы. Выбор могут делать в школе.

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Ранее мы информировали о том, что в Службе образовательного омбудсмена предлагают изменить сроки учебного года и каникул. Детали читайте по ссылке.