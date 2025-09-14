Некоторые слова ми говорим ошибочно и не уже замечаем этого. А в некоторых случаях – они вообще лишние.

Почему слово "находиться" мы часто используем неправильно и когда его следует употреблять, рассказывает 24 Канал со ссылкой на объяснение преподавательницы украинского языка Антонины Поповой.

Когда мы ошибочно употребляем слово "знаходитися"?

В украинском языке слово "знаходитися" часто используется там, где оно не совсем уместно.

И хотя оно звучит привычно, его чрезмерное или механическое употребление нарушает логику высказывания, ведь слово имеет лишь одно конкретное значение.

Слово "знаходитися" ошибочно употребляют, когда хотят сообщить о составе какого-либо продукта, расположении объекта или собственном местонахождении.

Однако в украинском языке "знаходитися" уместно использовать, когда речь идёт о предмете, найденном в результате поиска или о вещи, которая была потеряна – "я знайшов", "рукавички знайшлися".

А в других случаях его следует заменить на – розташовуватися, бути, міститися, перебувати, стояти.

Перебувати чи бути – это объяснение места своего (людей) перебивания. Его стоит говорить, когда что-то или кто-то во временной ситуации, в какой-то момент. Или какое-то состояние.

У кімнаті перебувало / було одночасно п’ятеро осіб

Після вибуху дитина перебувала в стані шоку.

Розташовуватися чи лежати – когда говорим о географическом положение объекта.

Кав'ярня "Філіжанка", розташовується на розі будинку по вулиці Івана Франка, 30.

Місто лежить / розташоване на обох берегах річки.

Міститися – когда рассказываем о том, что входит в состав, есть в середине. Тоесть, "не в шоколаді знаходяться горіхи", а "шоколад містить горіхи". Стояти – когда есть указание о точном месте. Автівка стоїть у гаражі.

Ваза стоїть на комоді.

Если вы не уверены, правильно ли использовано слово, перефразируйте предложение соответственно сути и ли конкретному действию, и иногда, слово "знаходитися" лишние.

Вместо: "знайду собі раду" – лучше: "дам собі раду".

Вместо: "різка знаходиться за містом" – лучше: "річка протікає за містом".

Вместо: "у статті знаходиться інформація про…" – лучше: "У статті є інформація" або "У статті подано інформацію".

Вместо: "на сайті знаходиться форма для реєстрації" – лучше: "на сайті є форма" або "розміщено форму".

Вместо: "він знаходився у бідності" – лучше: "він жив бідно".

Вместо: "знаходитися під забороною" – лучше: "заборонене".

Когда "знаходитися" – уместно и стилистически оправдано:

В техническом и юридическом контексте – "Документ знаходиться на розгляді". Используется как часть официальной терминологии.

В поєтическом и метафорическом стиле – "Душа знаходиться між світами". Может звучать образно, если єто часть художественного текста.

Почему возникло такое противоречие?

Слово "знаходитися" мы часто употребляем ошибочно под влиянием русских слов "находится" и "находиться". Украинское "знаходитися" было калькированo по значениям этих слов, которые обозначают расположение и пребывание.

Именно поэтому важно понимать эту разницу и не обесцвечивать свою речь, ведь в украинском языке достаточно слов, которые делают разговор выразительным, живым и лексически точным.

В текстах, особенно образовательных, культурных или эмоциональных – стоит искать более точные, образные или динамичные варианты.

Говорите по-украински правильно!