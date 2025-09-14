Деякі слова ми вживаємо помилково і уже не помічаємо цього. У деяких випадках – вони взагалі зайві.

Чому слово "знаходитися" ми часто використовуємо неправильно, та коли його слід вживати, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення учительки української мови Антоніни Попової.

Коли ми вкажемо "знаходитися" помилково?

В українській мові слово "знаходиться" часто використовують там, де воно не зовсім доречне.

І хоч воно звучить звично, його надмірне або механічне вживання – порушує логіку розмови, бо слово має лише одне конкретне значення.

Слово "знаходитися" помилково кажуть, коли хочуть повідомити, про склад якогось продукту, розташування певного об'єкта, своє місцеперебування.

Але в українській мові "знаходитися" доречно використовувати, коли йдеться про знайдену річ в результаті пошуку чи предмет, який було загублено – "я знайшов", "рукавички знайшлися".

А от в інших випадках його слід замінити на – розташовуватися, бути, міститися, перебувати, стояти.

Перебувати чи бути – пояснення місця свого (людей) перебування. Його слід вживати тоді, коли щось чи хтось є в ситуації або місці тимчасово, не постійно, в якийсь момент. Або певний стан.

У кімнаті перебувало / було одночасно п’ятеро осіб

Після вибуху дитина перебувала в стані шоку.

Розташовуватися чи лежати – коли мова іде про географічне "знаходження" / положення об'єкту.

Кав'ярня "Філіжанка", розташовується на розі будинку по вулиці Івана Франка, 30.

Місто лежить / розташоване на обох берегах річки.