Ви не завжди "знаходитися" – у яких випадках це слово казати помилково
- Слово "знаходиться" в українській мові слід використовувати, коли йдеться про знайдену річ або предмет, який було загублено.
- В інших випадках його слід замінити на слова: розташовуватися, бути, міститися, перебувати, стояти, залежно від контексту.
Деякі слова ми вживаємо помилково і уже не помічаємо цього. У деяких випадках – вони взагалі зайві.
Чому слово "знаходитися" ми часто використовуємо неправильно, та коли його слід вживати, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення учительки української мови Антоніни Попової.
Коли ми вкажемо "знаходитися" помилково?
В українській мові слово "знаходиться" часто використовують там, де воно не зовсім доречне.
І хоч воно звучить звично, його надмірне або механічне вживання – порушує логіку розмови, бо слово має лише одне конкретне значення.
Слово "знаходитися" помилково кажуть, коли хочуть повідомити, про склад якогось продукту, розташування певного об'єкта, своє місцеперебування.
Але в українській мові "знаходитися" доречно використовувати, коли йдеться про знайдену річ в результаті пошуку чи предмет, який було загублено – "я знайшов", "рукавички знайшлися".
А от в інших випадках його слід замінити на – розташовуватися, бути, міститися, перебувати, стояти.
Перебувати чи бути – пояснення місця свого (людей) перебування. Його слід вживати тоді, коли щось чи хтось є в ситуації або місці тимчасово, не постійно, в якийсь момент. Або певний стан.
- У кімнаті перебувало / було одночасно п’ятеро осіб
- Після вибуху дитина перебувала в стані шоку.
Розташовуватися чи лежати – коли мова іде про географічне "знаходження" / положення об'єкту.
- Кав'ярня "Філіжанка", розташовується на розі будинку по вулиці Івана Франка, 30.
- Місто лежить / розташоване на обох берегах річки.
Міститися – коли розповідаємо, про те, що входити до складу, є всередині.
Тобто, "не в шоколаді знаходяться горіхи", а "шоколад містить горіхи".
Стояти – коли міститься вказівка про точне місце.
- Автівка стоїть у гаражі.
- Ваза стоїть на комоді.
Якщо ви не впевнені, чи правильно вжите слово, перефразуйте речення відповідно до контексту чи конкретної дії, і іноді слово "знаходитися" взагалі зайве.
- Замість "знайду собі раду" – краще: "дам собі раду".
- Замість: "різка знаходиться за містом" – краще: "річка протікає за містом".
- Замість: "у статті знаходиться інформація про…" – краще: "У статті є інформація" або "У статті подано інформацію".
- Замість: "на сайті знаходиться форма для реєстрації" – краще: "на сайті є форма" або "розміщено форму".
- Замість: "він знаходився у бідності" – краще: "він жив бідно".
- Замість: "знаходитися під забороною" – краще: "заборонене".
Коли "знаходитися" – доречне і стилістично виправдане:
- У технічному чи юридичному контексті – "Документ знаходиться на розгляді". Вживається як частина офіційної термінології.
- У поетичному або метафоричному стилі – "Душа знаходиться між світами". Може звучати образно, якщо це частина художнього тексту.
Чому виникла така суперечність?
Слово "знаходиться" ми помилково вживаємо під впливом російських слів "находится" і "находиться". Своє "знаходитися" ми калькували під значення російських слів, які позначають розташування і перебування.
Тому важливо розуміти цю різницю та не знебарвлювати свою мову, адже в українській мові достатньо слів, які увиразнюють розмову, роблять її живою та лексично правильною.
У текстах, особливо освітніх, культурних чи емоційних, варто шукати точніші, образніші або динамічніші варіанти.
