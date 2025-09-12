Про різницю між словами "кампанія" і "компанія", розповідає 24 Канал, посилаючись на блог філологині Ольги Лещименко.

Яка різниця між кОмпанією і кАмпанією?

Ці два слова дуже схожі за звучанням, а тому можуть спровокувати плутанину, чи це не граматична помилка і повторюваність одного й того ж слова.

Отож, чи різняться ці слова – "кАмпанія" чи "кОмпанія", чи мають одне значення? Особливо у реченні – "рекламна кОмпанія розпочала рекламну кАмпанію". Хоч вони і дуже схожі на слух, але зовсім різні за змістом.

І тут слід пояснити, у яких випадках ми пишемо слово через літеру "а" та літеру "о".

Слово "кАмпанія" походить від латинського campania – "похід, військова операція". А тому воно означає дію, рух чи певну подію, низку подію – розпочалася виборча кАмпанія.

У сучасній мові – це організована діяльність, заходи з певною метою:

виборча кампанія,

рекламна кампанія,

інформаційна кампанія.

Слово "кОмпанія" походить від французького compagnie – "товариство, група людей". У сучасному світі воно означає спільноту людей, які займаються певною спільною діяльністю чи мають спільні інтереси.

Може означати:

фірму, підприємство, установу, організацію (наприклад, ІТ-компанія),

групу друзів (весела компанія).

Тобто, це слово про зв’язки, про людей, про структуру – як коло, як система, що функціонує або просто проводить час разом.

Тому логіка поєднання цих слів цілком зрозуміла – група / спільнота людей (кОмпанія) організовує певну діяльність /подію (кАмпанію).

Подібна плутанина може виникати зі словами "тираж" і "наклад" – чи позначають вони одне і те саме. Вивчайте і розумійте українську мову! Горіть українською!