Чому слово "знаходитися" ми часто використовуємо неправильно, та коли його слід вживати, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення учительки української мови Антоніни Попової.

Коли ми вкажемо "знаходитися" помилково?

В українській мові слово "знаходиться" часто використовують там, де воно не зовсім доречне.
І хоч воно звучить звично, його надмірне або механічне вживання – порушує логіку розмови, бо слово має лише одне конкретне значення.

Слово "знаходитися" помилково кажуть, коли хочуть повідомити, про склад якогось продукту, розташування певного об'єкта, своє місцеперебування.

Але в українській мові "знаходитися" доречно використовувати, коли йдеться про знайдену річ в результаті пошуку чи предмет, який було загублено – "я знайшов", "рукавички знайшлися".

А от в інших випадках його слід замінити на – розташовуватися, бути, міститися, перебувати, стояти.

Перебувати чи бути – пояснення місця свого (людей) перебування. Його слід вживати тоді, коли щось чи хтось є в ситуації або місці тимчасово, не постійно, в якийсь момент. Або певний стан.

  • У кімнаті перебувало / було одночасно п’ятеро осіб
  • Після вибуху дитина перебувала в стані шоку.

Розташовуватися чи лежати коли мова іде про географічне "знаходження" / положення об'єкту.

  • Кав'ярня "Філіжанка", розташовується на розі будинку по вулиці Івана Франка, 30.
  • Місто лежить / розташоване на обох берегах річки.

Міститися – коли розповідаємо, про те, що входити до складу, є всередині.

Тобто, "не в шоколаді знаходяться горіхи", а "шоколад містить горіхи".

Стояти – коли міститься вказівка про точне місце.

  • Автівка стоїть у гаражі.
  • Ваза стоїть на комоді.

Коли "знаходитися" помилкове: дивіться відео:

Якщо ви не впевнені, чи правильно вжите слово, перефразуйте речення відповідно до контексту чи конкретної дії, і іноді слово "знаходитися" взагалі зайве.

  • Замість "знайду собі раду" – краще: "дам собі раду".
  • Замість: "різка знаходиться за містом" – краще: "річка протікає за містом".
  • Замість: "у статті знаходиться інформація про…" – краще: "У статті є інформація" або "У статті подано інформацію".
  • Замість: "на сайті знаходиться форма для реєстрації" – краще: "на сайті є форма" або "розміщено форму".
  • Замість: "він знаходився у бідності" – краще: "він жив бідно".
  • Замість: "знаходитися під забороною" – краще: "заборонене".

Коли "знаходитися" – доречне і стилістично виправдане:

  • У технічному чи юридичному контексті – "Документ знаходиться на розгляді". Вживається як частина офіційної термінології.
  • У поетичному або метафоричному стилі – "Душа знаходиться між світами". Може звучати образно, якщо це частина художнього тексту.

Чому виникла така суперечність?

Слово "знаходиться" ми помилково вживаємо під впливом російських слів "находится" і "находиться". Своє "знаходитися" ми калькували під значення російських слів, які позначають розташування і перебування.

Тому важливо розуміти цю різницю та не знебарвлювати свою мову, адже в українській мові достатньо слів, які увиразнюють розмову, роблять її живою та лексично правильною.

У текстах, особливо освітніх, культурних чи емоційних, варто шукати точніші, образніші або динамічніші варіанти.

