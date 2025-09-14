Чому слово "знаходитися" ми часто використовуємо неправильно, та коли його слід вживати, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення учительки української мови Антоніни Попової.
Коли ми вкажемо "знаходитися" помилково?
В українській мові слово "знаходиться" часто використовують там, де воно не зовсім доречне.
І хоч воно звучить звично, його надмірне або механічне вживання – порушує логіку розмови, бо слово має лише одне конкретне значення.
Слово "знаходитися" помилково кажуть, коли хочуть повідомити, про склад якогось продукту, розташування певного об'єкта, своє місцеперебування.
Але в українській мові "знаходитися" доречно використовувати, коли йдеться про знайдену річ в результаті пошуку чи предмет, який було загублено – "я знайшов", "рукавички знайшлися".
А от в інших випадках його слід замінити на – розташовуватися, бути, міститися, перебувати, стояти.
Перебувати чи бути – пояснення місця свого (людей) перебування. Його слід вживати тоді, коли щось чи хтось є в ситуації або місці тимчасово, не постійно, в якийсь момент. Або певний стан.
- У кімнаті перебувало / було одночасно п’ятеро осіб
- Після вибуху дитина перебувала в стані шоку.
Розташовуватися чи лежати – коли мова іде про географічне "знаходження" / положення об'єкту.
- Кав'ярня "Філіжанка", розташовується на розі будинку по вулиці Івана Франка, 30.
- Місто лежить / розташоване на обох берегах річки.
Міститися – коли розповідаємо, про те, що входити до складу, є всередині.
Тобто, "не в шоколаді знаходяться горіхи", а "шоколад містить горіхи".
Стояти – коли міститься вказівка про точне місце.
- Автівка стоїть у гаражі.
- Ваза стоїть на комоді.
Якщо ви не впевнені, чи правильно вжите слово, перефразуйте речення відповідно до контексту чи конкретної дії, і іноді слово "знаходитися" взагалі зайве.
- Замість "знайду собі раду" – краще: "дам собі раду".
- Замість: "різка знаходиться за містом" – краще: "річка протікає за містом".
- Замість: "у статті знаходиться інформація про…" – краще: "У статті є інформація" або "У статті подано інформацію".
- Замість: "на сайті знаходиться форма для реєстрації" – краще: "на сайті є форма" або "розміщено форму".
- Замість: "він знаходився у бідності" – краще: "він жив бідно".
- Замість: "знаходитися під забороною" – краще: "заборонене".
Коли "знаходитися" – доречне і стилістично виправдане:
- У технічному чи юридичному контексті – "Документ знаходиться на розгляді". Вживається як частина офіційної термінології.
- У поетичному або метафоричному стилі – "Душа знаходиться між світами". Може звучати образно, якщо це частина художнього тексту.
Чому виникла така суперечність?
Слово "знаходиться" ми помилково вживаємо під впливом російських слів "находится" і "находиться". Своє "знаходитися" ми калькували під значення російських слів, які позначають розташування і перебування.
Тому важливо розуміти цю різницю та не знебарвлювати свою мову, адже в українській мові достатньо слів, які увиразнюють розмову, роблять її живою та лексично правильною.
У текстах, особливо освітніх, культурних чи емоційних, варто шукати точніші, образніші або динамічніші варіанти.
Говоріть українською правильно!