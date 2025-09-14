Чому слово "знаходитися" ми часто використовуємо неправильно, та коли його слід вживати, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення учительки української мови Антоніни Попової.

Коли ми вкажемо "знаходитися" помилково?

В українській мові слово "знаходиться" часто використовують там, де воно не зовсім доречне.

І хоч воно звучить звично, його надмірне або механічне вживання – порушує логіку розмови, бо слово має лише одне конкретне значення.

Слово "знаходитися" помилково кажуть, коли хочуть повідомити, про склад якогось продукту, розташування певного об'єкта, своє місцеперебування.

Але в українській мові "знаходитися" доречно використовувати, коли йдеться про знайдену річ в результаті пошуку чи предмет, який було загублено – "я знайшов", "рукавички знайшлися".

А от в інших випадках його слід замінити на – розташовуватися, бути, міститися, перебувати, стояти.

Перебувати чи бути – пояснення місця свого (людей) перебування. Його слід вживати тоді, коли щось чи хтось є в ситуації або місці тимчасово, не постійно, в якийсь момент. Або певний стан.

У кімнаті перебувало / було одночасно п’ятеро осіб

Після вибуху дитина перебувала в стані шоку.

Розташовуватися чи лежати – коли мова іде про географічне "знаходження" / положення об'єкту.

Кав'ярня "Філіжанка", розташовується на розі будинку по вулиці Івана Франка, 30.

Місто лежить / розташоване на обох берегах річки.