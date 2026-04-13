Ловушка на НМТ по истории: ответ, который путают большинство 11-классников

Репетитор по истории Янина рассказала о вопросе, который часто снижает баллы участникам УМТ. По ее словам, даже хорошо подготовленные ученики нередко дают неправильный ответ.

Репетитор по истории Янина в TikTok обратила внимание на один из самых сложных вопросов УМТ по истории Украины. Именно он, по ее словам, часто становится причиной потери баллов даже для сильных учеников.

Какой вопрос чаще всего вызывает трудности?

Речь идет о вопросе: какую битву называют настоящим боевым крещением Украинских сечевых стрельцов. Многие одиннадцатиклассники путаются, ведь стрельцы участвовали в нескольких боях.

Репетиторка отмечает: правильным ответом является битва на горе Маковка, которая состоялась в апреле–мае 1915 года.

Она объясняет, что именно этот бой считают символическим "боевым крещением", хотя он и не был первым для Украинских сечевых стрельцов.

Почему именно битва на горе Маковка?

По словам Янины, ключевую роль играет масштаб и характер боев. Во время битвы на горе Маковка российское командование применило артиллерию против украинских подразделений.

Вот что рассказывает репетиторка о битве: смотрите видео

В результате Украинские сечевые стрельцы понесли значительные потери, однако смогли сдержать наступление врага. Именно эти события стали важным этапом в формировании их боевого опыта.

Репетитор также отметила, что снимала видео непосредственно на месте событий – на кладбище сечевых стрельцов на границе Львовской и Ивано-Франковской областей. Там похоронены воины, которые принимали участие в тех боях.

Обратите внимание! Она советует абитуриентам четко запомнить: битва на горе Маковка – это и есть ответ, который поможет избежать типичной ошибки на тестировании.

