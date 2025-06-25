"Опять напортачил": что означает такое замечание и действительно ли оно негативное

Многие слова и выражения со временем могут приобрести другое значение – положительного или отрицательного. А еще потерять свое первоначальное значение, особенно, когда заимствованы из другого языка.

Кто такой "партач" и какое происхождение слова, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на "Локальная история".

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Кто же такой на самом деле партач

Слышали ли вы пренебрежительное "ну ты и партач" или "опять напортачил"? Сегодня эти слова носят насмешливый, сомнительный, иронический подтекст. Однако в первоначальном виде имело совсем другой смысл.

А происходит оно от слова "партач", и как сообщает историк Павел Артимишин, оно не всегда носило негативную коннотацию. Им в Средние века обозначали человека, который занимался ремеслом, но не принадлежал к цеху. Условно работник, который работал сам на себя, а не на заводе.

Из-за того, что в средневековых европейских городах официальным признанием профессиональности была принадлежность к цеху, люди, которые занимались ремеслом и не принадлежали к нему, считались ремесленниками "второго сорта".

Слово "партач" имеет иноязычное происхождение, возможно пришло к нам через польский язык – partacz, а туда из латыни – parte paternitatis, что переводится, как "тот, что не принадлежит к цеху", то есть вне цеховой ремесленник.

Поскольку "партачи" составляли конкуренцию для цеховиков, последние пытались уже тогда испортить им репутацию – что их товар какой-то, и изделия партачей – однозначно хуже. На самом деле часто партачи изготавливали не то что не хуже, но и нередко более качественную продукцию, чем цеховые мастера. Известен пример Андрея Касияновича, едва ли не самого талантливого львовского золотаря XVII века, который, работая вне цеха, изготовил уникальный серебряный крест для Успенской церкви.

Партачи ремесленники жили в пригородах и городках. Поскольку не подчинялись цеху, городу и их стандартам, то гибче реагировали на потребности общества и рынка – сами решали по количеству, внешнего вида и размера продукции. А потому выгодно отличалась по сравнению с цеховым товаром, который часто был однообразным и шаблонным. Это то, что сегодня можно назвать "авторский хенд мейд".

Как следствие, популярность индивидуального способа производства неустанно росла, и в XVIII веке привело к упадку цехов. А партачи стали предвестниками рыночного хозяйствования, заложив фундамент нового типа ремесленника предпринимателя. Поэтому, партач – это мастер с авторским подходом.

В следующий раз, когда вас незаслуженно назовут "партачем", с намерением обидеть – просто поблагодарите. Потому что Ваша работа на самом деле отличается и Вам просто завидуют.

Как еще можно назвать "партача"

Однако, негативный подтекст запомнился больше, и слово "напартачить" приобрело другой смысл.

"Напортачить" – сегодня этот глагол означает, что человек сделал что-то неправильно, испортил, наделал ошибок. А фраза "снова напортачил" указывает на повторную неудачу или промах. Другими словами, "снова напортачил" можно перевести как:

снова наделал ошибок,

снова испортил,

снова сделал что-то не так,

снова допустил ошибку,

снова сделал что-то неправильно.

А к слову "партач", в его негативном значении, в украинском языке есть немало синонимов:

халтурник,

ламайстер,

попсуй-майстер,

ляпало,

псувач,

майстер-ламайстер,

бракороб,

профан,

паскудник,

капарник,

полатайко.

Слова "партач" или "напартачил" нельзя считать бранными. Они издавна бытуют в украинском языке и их можно встретить как в литературе, так и в более официальных публикациях – интервью или выступлениях.

Узнавайте истинное значение и происхождение слов, например "филантроп", и будьте интересным собеседником!