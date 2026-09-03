Не "карп": почему это название рыбы вызывает лингвистические споры

Казалось бы, "карп" и "короп" – почти одно и то же слово. Но для украинского языка разница принципиальная. Один вариант является нормативным названием рыбы, а другой пришел под влиянием других языков.

Выясняем происхождение слова "короп" и почему форма "карп" для украинского литературного языка нежелательна, рассказываем со ссылкой на "Горох".

"Карп" или "короп" – как правильно по-украински?

Эта рыба известна каждому рыбаку и ценителю рыбных блюд. Она водится в украинских реках и является довольно частым уловом. Но с ее названием возникают сомнения – "карп" или "короп".

Обратите внимание! Слово "рыбалка" в украинском и русском языках имеет разное значение: у нас это человек, в русском – процесс.

Но на помощь приходят различные справочники по пресноводным рыбам Украины. И именно там зафиксировано название – короп (Cyprinus) – род рыб семейства "коропових".

Поэтому правильно:

"смажений короп";

"короп у сметані";

"ловити коропа";

"розводити коропів".

Название "короп" очень древнее. В украинском языке оно известно со времен праславян, вероятно, от слова *korpavъ "шершавый, грубый" или от индоевропейского *(s)ker – "крутить, гнуть".

Существует и другая этимологическая версия – слово связывают с древними формами, подобными латинскому carpio и греческому kárpos. Проходя через различные европейские языки, название распространялось и изменялось, а в украинском языке закрепилась форма "короп".

От названия рыбы образовалось немало слов: "короповий", "коропівництво", "коропник".

Интересно, что "короп" – слово не только о рыбалке. А еще слово "короп" встречается в украинских фамилиях и топонимах – Короп и Коропы. Это еще одно свидетельство того, как давно оно вошло в украинскую языковую традицию.

Интересные факты о карпе: смотрите видео

А почему же мы слышим "карп"?

Чаще всего форма "карп" появляется под влиянием русского языка, где нормативное название – "карп". Из-за длительного языкового соседства эта форма проникла и в повседневную украинскую речь.

Небольшая разница в изменении гласных – и получается другая фонетика. Но именно такие мелочи и помогают очистить повседневную речь от русских форм. Говорите на украинском!