Не "клевер": как по-украински называть растение с тремя листочками

Буйным разнотравьем зазеленело лето! Но наслаждаясь травами, иногда сомневаемся, делаем ли ошибку в названиях растений.

В чем ошибка, когда называем растение "клевером", рассказываем со ссылкой на "Горох".

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Как называть "клевер" на украинском?

В парках и полянах, где растет это узнаваемое трехлистное растение, можно услышать – "Пошли искать четырехлистный клевер на счастье!". Но действительно ли "клевер" – украинское слово?

Латинское название этого многолетнего или однолетнего травянистого растения семейства бобовых, что имеет тройчатые листья и цветки, собраны в соцветия шаровидной формы – Trifolium. Цветы бывают белого, розового, желтого, фиолетового цвета и разной высоты стебель и цвета листочков.

А в украинском языке это растение издавна называют конюшина. Именно такое название фиксируют словари, именно его используют ботаники, агрономы и литераторы.

Интересно, что происхождение слова "конюшина" связывают со словом "кінь", вспомните, что мы имеем еще слова "конюх" и "конюшня". Дело в том, что это растение издавна было ценным кормом для лошадей и другого скота. Поэтому название буквально напоминает о его хозяйственном значении.

Слово "клєвєр" пришло к нам через русский язык – клевер, а первоисточником было немецкое название – Klee.

Однако украинский язык имеет собственное удельное слово – конюшина, которое возникло значительно раньше и прочно закрепилось в народной речи.

Побачила [Мілена] вітер, .. почула .. затишне гудіння джмеля, який збирається вмоститися на товстій квітці конюшини. (София Андрухович).

Конечно, что не обходится без диалектизмов. Часто они связаны с конкретным видом клевера, а иногда только местное название:

конячи́на,

трилист,

горі́шок,

горі́шина,

комана́,

комани́ця,

лу́ґер.

И даже "кашка", народное название некоторых видов клевера, подмаренника или других травянистых растений с мелкими цветами, собранными в соцветия.

Вспомните мультик "Обо всех на свете", там именно так называют любимое лакомство барашка Бяжки – "кашка", то есть – клевер.

"Обо всех на свете" – здесь есть "кашка": смотрите видео

Растение насчитывает примерно 300 видов, которые распространены в умеренных и тропических горных областях Европы, Азии, Северной Америки, Южной Америки и Африки.

Есть и другой интересный факт листочек клевера, а именно четырехлистный – символ удачи у некоторых народов. И найти его к удаче и осуществлению мечты. А потому и здесь следует говорить правильно: не "четырехлистный клевер", а чотирилиста конюшина. Именно такая форма соответствует нормам украинского языка.

Итак, если хотим говорить по-украински естественно и в соответствии с литературной нормой, стоит выбирать слово конюшина.

Поэтому желаем всем найти свою "чотирилисту конюшину" – и немного удачи в придачу!

Как еще можно использовать клевер?

Кроме того, что клевер – это идеальная кормовая база для животных. Люди тоже используют вкусовые и лечебные свойства растения.

Листья клевера имеют интересное и многогранное кулинарное применение. Их употребляют сырыми в салатах, а отварные – как шпинат. Молодое зелье отличается пресным, немного сладковатым вкусом, поэтому его добавляют в острые салаты, зеленых и холодных борщей, похлебок и пюре.

Сухие измельченные листья используют в сыроварении, придавая продуктам особый аромат. На Кавказе же молодые нераскрытые почки клевера квасят подобно капусте и зимой подают в салатах. Итак, клевер – ценный ингредиент в традиционной кухне, придающий блюдам нежности и свежести.

Клевер – хорошее медоносное растение. Он еще и естественно обогащает почву азотом, поэтому его часто высевают для улучшения плодородия полей. А новые выведенные сорта с цветными листьями используют для озеленения сада.