Когда будут отдыхать ученики и студенты в Украине: каникулы в 2025-2026 учебном году
- Учебный год в школах Украины начнется 1 сентября 2025 года и продлится до 30 июня 2026 года, с возможными различиями в датах завершения обучения и каникул в разных заведениях.
- Два графика каникул: осенние с 27 октября по 2 ноября или с 20 октября по 26 октября, зимние с 27 декабря по 11 января или с 22 декабря по 4 января, весенние с 23 по 29 марта, летние с 1 июня по 31 августа.
- Университеты формируют собственные графики обучения, которые включают две сессии и каникулы после них, без осенних и весенних каникул.
Учебный год начался и время идет довольно быстро, а потому и учеников и учителей интересуют каникулы. Их даты в этом году уже определены.
О датах обучения и каникул в учебных заведениях Украины, рассказывает 24 Канал ссылаясь на ресурсы "Педрада" и "Київська міськпрофрада".
Какой график обучения и каникул в школах?
На календаре – сентябрь, школьники и студенты начали обучение, а учебные заведения определили структуру учебного года.
Учебный год в школах Украины, как онлайн, так и очно, начался с 1 сентября 2025 года. Минобразования определило его продолжительность до 30 июня 2026 года. Это предельная дата завершения учебного года, однако фактическую дату завершения учебных занятий и начала каникул, определяет педагогический совет учебного заведения.
Поэтому, точные даты завершения обучения, проведения последнего звонка и продолжительность летних каникул могут отличаться в разных учебных заведениях.
Как и даты осенних, зимних и весенних каникул. Уже на сегодня известно два графика каникул, и их стоит уточнять в каждой области Украины.
Даты каникул в школах:
Осенние каникулы: с 27 октября по 2 ноября 2025 года. Продолжительность – 7 дней.
Зимние каникулы: с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
Весенние каникулы: с 23 по 29 марта 2026 года.
Летние каникулы 2026 года: с 1 июня по 31 августа 2026 года.
Другой известный график каникул:
Осенние каникулы: с 20 октября по 26 октября 2025 года. Продолжительность – 7 дней.
Зимние каникулы: с 22 декабря 2025 года по 4 января 2026 года.
Весенние каникулы: с 23 по 29 марта 2026 года.
Летние каникулы 2026 года: с 1 июня по 31 августа 2026 года.
Продолжительность и структуру учебного года учебное заведение определяет с учетом учебного времени, проведения государственной итоговой аттестации, учебной практики, консультаций для устранения пробелов в обучении.
Какой график обучения в украинских вузах?
Университеты формируют собственные графики обучения. Учебный год состоит из двух семестров с зимней и летней сессиями, после которых и определяются каникулы.
Продолжительность каникул и точные даты стоит узнавать в каждом конкретном вузе. Зимой – это может быть и конец декабря, и начало января и даже февраль. Студенты в это время составляют зимнюю сессию, а каникулы у них начинаются после ее завершения.
Заметьте, что осенних и весенних каникул в учреждениях высшего образования не предусмотрено. А выходные на время государственных и больших религиозных праздников на время военного положения отменены. Только по решению учебного заведения.