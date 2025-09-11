Учебный год начался и время идет довольно быстро, а потому и учеников и учителей интересуют каникулы. Их даты в этом году уже определены.

О датах обучения и каникул в учебных заведениях Украины, рассказывает 24 Канал ссылаясь на ресурсы "Педрада" и "Київська міськпрофрада".

Какой график обучения и каникул в школах?

На календаре – сентябрь, школьники и студенты начали обучение, а учебные заведения определили структуру учебного года.

Учебный год в школах Украины, как онлайн, так и очно, начался с 1 сентября 2025 года. Минобразования определило его продолжительность до 30 июня 2026 года. Это предельная дата завершения учебного года, однако фактическую дату завершения учебных занятий и начала каникул, определяет педагогический совет учебного заведения.

Поэтому, точные даты завершения обучения, проведения последнего звонка и продолжительность летних каникул могут отличаться в разных учебных заведениях.

Как и даты осенних, зимних и весенних каникул. Уже на сегодня известно два графика каникул, и их стоит уточнять в каждой области Украины.

Даты каникул в школах:

Осенние каникулы: с 27 октября по 2 ноября 2025 года. Продолжительность – 7 дней.

Зимние каникулы: с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Весенние каникулы: с 23 по 29 марта 2026 года.

Летние каникулы 2026 года: с 1 июня по 31 августа 2026 года.

Другой известный график каникул:

Осенние каникулы: с 20 октября по 26 октября 2025 года. Продолжительность – 7 дней.

Зимние каникулы: с 22 декабря 2025 года по 4 января 2026 года.

Весенние каникулы: с 23 по 29 марта 2026 года.

Летние каникулы 2026 года: с 1 июня по 31 августа 2026 года.

Продолжительность и структуру учебного года учебное заведение определяет с учетом учебного времени, проведения государственной итоговой аттестации, учебной практики, консультаций для устранения пробелов в обучении.

Какой график обучения в украинских вузах?

Университеты формируют собственные графики обучения. Учебный год состоит из двух семестров с зимней и летней сессиями, после которых и определяются каникулы.

Продолжительность каникул и точные даты стоит узнавать в каждом конкретном вузе. Зимой – это может быть и конец декабря, и начало января и даже февраль. Студенты в это время составляют зимнюю сессию, а каникулы у них начинаются после ее завершения.

Заметьте, что осенних и весенних каникул в учреждениях высшего образования не предусмотрено. А выходные на время государственных и больших религиозных праздников на время военного положения отменены. Только по решению учебного заведения.