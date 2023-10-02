В каком возрасте стоит купить своему ребенку первый телефон
Источник:подкаст "Хороших родителей не блокируют"
В современном мире дети не представляют своей жизни без гаджетов. При этом родители покупают им телефоны ранее рекомендованного специалистами возраста.
Психологиня Екатерина Сердюк назвала оптимальный возраст для такой покупки. Также подчеркнула: сначала нужно решить, зачем ребенку смартфон.
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В каком возрасте ребенку следует купить первый телефон
Специалист говорит: если родители хотят иметь постоянную связь с детьми, они могут купить им часы или кнопочный телефон.
"Золотым возрастом" для покупки первого телефона будет период средней школы или 11 лет. Именно в это время ребенок может осознавать и контролировать, что и как работает вокруг.
Если же ребенок просит технику для игр или обучения, лучше купите ему компьютер или планшет. Гаджет можно дать ребенку начиная с шестилетнего возраста. При этом не забудьте обсудить со своим чадом правила безопасного использования устройства.Что любопытно! Дошкольникам или детям младшего школьного возраста рекомендуют проводить онлайн менее двух часов. При этом родители должны являться примером "умного" пользования "сетью".
Психологиня также отметила: если ребенок часто рассеян и агрессивен, это может свидетельствовать о перенасыщенности онлайн-жизнью.
При этом специалист напомнила, что большинство социальных сетей имеют ограничения в возрасте при регистрации. Так, зарегистрироваться можно с 13 лет.