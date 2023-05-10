Когда последний звонок и завершается учебный год в школах Тернополя
Источник:Тернопольский горсовет
Учебный год 2022 – 2023 в школах Тернополя заканчивается через несколько недель. Последний звонок рекомендуют провести 1 и 2 июня.
Летние каникулы в Тернопольских школах стартуют 5 июня. Завершатся 1 сентября.
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Когда завершается учебный год 2022 – 23 в школах Тернополя
Выпускники школ для поступления в вузы в Украине будут сдавать НМТ. Основная сессия пройдет в течение 5 – 23 июня.
Вручать документы о завершении обучения в школах городской совет рекомендовал 23 – 24 июня.
Учитывая, что в Украине продолжается война, военное положение продолжено и каждый день украинские военные отдают жизнь в борьбе с врагом, традиционного шествия выпускников и массовых праздничных мероприятий в школах города не будет,
– рассказали в мэрии Тернополя.
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Когда в Украине закончится учебный год 2023
- Согласно образовательному закону, продолжительность учебного года в украинских школах должна составлять не менее 175 учебных дней. Но в условиях военного положения его продолжительность определяет правительство. Кабмин уменьшил продолжительность учебного года до 155 дней.
- Так, этот учебный год начался 1 сентября и должен закончиться 30 июня.
- Как отметили в МОН, областные администрации вместе с педагогами, в зависимости от ситуации безопасности, сами принимают окончательное решение о дате окончания этого учебного года в своем регионе.