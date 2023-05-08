Об этом рассказал руководитель управления образования Львовского горсовета Андрей Закалюк. И уточнил, что в городе Льва нет общей даты окончания учебного года.

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Когда стартуют летние каникулы в школах Львова

По словам чиновника, часть учеников во Львове заканчивает учебу 4 июня, кто-то 7, а кто-то – 9.

Все же в течение учебного года школы должны были отработать 175 рабочих дней. При этом каждое учебное заведение в рамках этого учебного года может определять его продолжительность – как и продолжительность каникул.

К слову, в лицее международных отношений имени Василия Стуса летние каникулы стартуют 3 июня, в лицее №75 имени Леси Украинки и лицее "Просвита" – 6 июня.

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Относительно празднования последнего звонка управление образования ЛГС никаких рекомендаций не давало. Каждая школа самостоятельно решает, праздновать ли последний звонок и когда.

Отметим второй семестр в школах Львова начался 23 января 2023 года.

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Когда в Украине закончится учебный год 2023