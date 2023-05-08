Про це розповів керівник управління освіти Львівської міськради Андрій Закалюк. І уточнив, що у місті Лева немає загальної дати закінчення навчального року.
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Коли стартують літні канікули у школах Львова
За словами чиновника, частина учнів у Львові закінчує навчання 4 червня, хтось 7, а хтось – 9.
Все ж протягом навчального року школи мали відпрацювати 175 робочих днів. При цьому кожен навчальний заклад у межах цього навчального року сам може визначає його тривалість – як і тривалість канікул.
До слова, у ліцеї міжнародних відносин імені Василя Стуса літні канікули стартують 3 червня, у ліцеї №75 імені Лесі Українки та ліцеї "Просвіта" – 6 червня.
Щодо святкування останнього дзвоника управління освіти ЛМР жодних рекомендацій не надавало. Кожна школа самостійно вирішує, чи святкувати останній дзвоник і коли.
Зазначимо, другий семестр у школах Львова розпочався 23 січня 2023 року.
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Коли в Україні закінчиться навчальний рік 2023
- Відповідно до освітнього закону тривалість навчального року в українських школах мала становити не менше 175 навчальних днів. Та в умовах воєнного стану його тривалість визначає уряд. Кабмін натомість зменшив тривалість навчального року до 155 днів.
- Так, цей навчальний рік розпочався 1 вересня та має закінчитися 30 червня.
- Як наголосили у МОН, обласні адміністрації разом з освітянами, залежно від безпекової ситуації, самі ухвалюють остаточне рішення щодо дати закінчення цього навчального року у своєму регіоні.